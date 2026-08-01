NEET UG Counseling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए NEET UG काउंसलिंग 2026 का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और विभिन्न केंद्रीय व डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटों के लिए आयोजित की जा रही है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026 में सफलता पाने वाले योग्य उम्मीदवार अब MCC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। इस साल काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को सीटों का आवंटन उनकी NEET UG 2026 में आई रैंक के आधार पर किया जाएगा।

जारी कर दिया गया है बुलेटिन

काउंसलिंग की तारीखें और राउंड्स की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। एमसीसी ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन आवेदन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले ‘काउंसलिंग सूचना बुलेटिन’ को ध्यान से जरूर पढ़ लें।

उम्मीदवारों का एडमिशन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC), दंत चिकित्सा परिषद (DCI) और अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा तय किए गए पात्रता नियमों व शर्तों के अधीन होगा। नियमों का पालन न करने या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन खारिज भी किया जा सकता है।

NEET UG काउंसलिंग 2026: पात्रता मानदंड

NEET UG 2026 परीक्षा उत्तीर्ण।

एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

लागू पात्रता प्रतिशत और अन्य प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करें।

निॉर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण करें।

NEET UG काउंसलिंग 2026 के लिए आवेदन कहां और कैसे करें

एमसीसी की आधिकारिक परामर्श वेबसाइट पर जाएं।

NEET UG काउंसलिंग 2026 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।

NEET UG आवेदन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें।

पंजीकरण पूरा करें और निर्धारित परामर्श शुल्क का भुगतान करें।

आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें।

यदि लागू हो तो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

कॉलेजों और पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता के क्रम में चुनें और व्यवस्थित करें।

समय सीमा से पहले विकल्पों को लॉक करें और आवेदन जमा करें।

NEET UG 2026 काउंसलिंग: आवश्यक दस्तावेज क्या?

NEET UG 2026 का स्कोरकार्ड और एडमिट कार्ड।

जन्मतिथि के लिए कक्षा 10 का प्रमाण पत्र।

कक्षा 12 की मार्कशीट और उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र।

पासपोर्ट साइज फोटो।

यदि लागू हो तो श्रेणी प्रमाण पत्र।

जहां लागू हो, पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र।

यदि लागू कोटा के तहत आवश्यक हो तो निवास प्रमाण पत्र।

एमसीसी या आवंटित संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज।

नीट यूजी 2026 एग्जाम पास करने वाले आंध्र प्रदेश के उनक कैंडिडेट्स के लिए डॉ. NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (NTRUHS) ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है जो राज्य स्तर की दाखिला प्रक्रिया के लिए क्वालीफाई हुए हैं। स्टेट एडमिशन प्रोसेस के लिए कुल 33,220 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनकी ऑल इंडिया रैंक-वाइज लिस्ट जारी हो गई है। यह लिस्ट पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट drntr.uhsap.in पर उपलब्ध है। पढ़िए पूरी खबर…