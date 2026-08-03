मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 (NEET UG Counselling 2026) का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG 2026) में सफल उम्मीदवार 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत MBBS, BDS और BSc Nursing सहित MCC के अधिकार क्षेत्र वाली सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे।

एमसीसी की ओर से काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि रजिस्ट्रेशन से पहले सूचना पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि प्रवेश राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC), डेंटल काउंसिल और अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार होगा।

NEET UG Counselling 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तारीख राउंड-1 रजिस्ट्रेशन शुरू 5 अगस्त 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 6 अगस्त 2026 से राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 अगस्त 2026 आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग 18 से 22 अगस्त 2026

कौन कर सकता है आवेदन?

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में वही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जो, नीट यूजी 2026 परीक्षा में क्वालिफाई हों, MBBS, BDS या BSc Nursing में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करते हों और निर्धारित कटऑफ प्रतिशत और अन्य प्रवेश शर्तों को पूरा करते हों वही उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। स्टेट कोटा की सीटों पर प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य की काउंसलिंग प्रक्रिया में अलग से आवेदन करना होगा।

NEET UG Counselling 2026 Registration: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. MCC की आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. NEET UG Counselling 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. NEET UG आवेदन से जुड़े लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. काउंसलिंग शुल्क का भुगतान कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 5. मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (यदि लागू हो)।

स्टेप 7. पसंदीदा कॉलेज और कोर्स का चयन कर प्राथमिकता क्रम तय करें।

स्टेप 8. अंतिम तिथि से पहले चॉइस लॉक कर आवेदन सबमिट करें।

NEET UG Counselling 2026: जरूरी दस्तावेज

काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज तैयार रखने होंगे।

NEET UG 2026 स्कोरकार्ड

NEET UG 2026 एडमिट कार्ड

कक्षा 10 का प्रमाणपत्र (जन्मतिथि के लिए)

कक्षा 12 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

वैध फोटो पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

PwBD प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)डोमिसाइल प्रमाणपत्र (जहां आवश्यक हो)

MCC या संबंधित संस्थान द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सीट अलॉटमेंट से पहले क्या होगा?

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को कॉलेज और कोर्स चुनने तथा उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करने का अवसर मिलेगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के बाद एमसीसी उम्मीदवारों की नीट रैंक, श्रेणी, आरक्षण नियम, उपलब्ध सीटों और भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स का सत्यापन, उम्मीदवारों के डेटा की जांच और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी किया जाएगा।

सीट मिलने के बाद क्या करना होगा?

जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें निर्धारित तिथियों के भीतर संबंधित मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। यदि नियमों के अनुसार पात्रता होगी, तो उम्मीदवार बाद के राउंड में सीट अपग्रेडेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं।