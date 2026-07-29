नीट यूजी काउंसलिंग 2026 शुरू होने से पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसलिंग प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं। एमसीसी के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन नए नियमों की जानकारी सभी राज्यों की काउंसलिंग एजेंसियों को भेज दी है।

नए नियमों के तहत अब उम्मीदवारों को सीट अपग्रेड के लिए अनावश्यक रूप से मेडिकल कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। साथ ही सीट छोड़ने और एनआरआई कोटा के दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है।

अपग्रेड चुनने वालों को मिली छूट

एमसीसी के नए नियम के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार को सीट आवंटित होती है और वह अगले राउंड में “अपग्रेड” या “अपग्रेड करने के लिए तैयार” का विकल्प चुनता है, तो उसे केवल एडमिशन की औपचारिकताओं के लिए कॉलेज जाकर रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे उम्मीदवार की सीट एमसीसी के काउंसलिंग सिस्टम में सुरक्षित रहेगी और वह अगले राउंड में बेहतर सीट के लिए पात्र रहेगा। हालांकि, यह सुविधा एमसीसी के मौजूदा काउंसलिंग नियमों के तहत ही लागू होगी।

अब ऑनलाइन होगी सीट रिजाइन की प्रक्रिया

एमसीसी ने पहली बार सीट छोड़ने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। जो उम्मीदवार निर्धारित नियमों के तहत अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, वे तय समय सीमा के भीतर एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित मेडिकल कॉलेज जाकर ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं चरणों में उपलब्ध होगी, जहां एमसीसी के नियम सीट रिजाइन की अनुमति देते हैं।

एनआरआई कोटा के दस्तावेज भी होंगे ऑनलाइन अपलोड

डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को भी बड़ी राहत मिली है। अब ऐसे अभ्यर्थी अपने आवश्यक दस्तावेज सीधे एमसीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इससे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और व्यवस्थित होगी।

राज्यों और मेडिकल कॉलेजों को दी जा रही ट्रेनिंग

नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एमसीसी ने राज्य सरकारों और मेडिकल कॉलेजों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। मई और जून 2026 में राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालयों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

27 जुलाई 2026 को मेडिकल संस्थानों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है और आने वाले दिनों में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए भी अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

सीट और फीस की जानकारी होगी अधिक पारदर्शी

एमसीसी ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे मेडिकल कॉलेजों की सीटों और फीस से जुड़ी जानकारी समय पर और स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएं ताकि उम्मीदवार सही निर्णय ले सकें।

एमसीसी 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा तथा केंद्रीय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों की 100 प्रतिशत सीटों की काउंसलिंग कराता है, जबकि अधिकांश मेडिकल सीटों की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारें संचालित करती हैं।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

NEET UG Counselling 2026 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एमसीसी की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नियमित नजर रखें। काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग तथा सीट अलॉटमेंट से जुड़े सभी निर्देशों का समय पर पालन करें।