NEET UG Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपना NEET UG Round 1 Seat Allotment Result 2026 आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इस परिणाम में एमसीसी ने एमबीबीएस और बीडीएस की कुल 29,945 सीटों का आवंटन किया गया है। उम्मीदवार अपने अलॉटमेंट स्टेटस की जांच करने के साथ संबंधित अलॉटमेंट रिजल्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET UG Round 1 Result 2026 कहां मिलेगा ?

एमसीसी द्वारा जारी किया गया नीट यूजी 2026 काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार यूजी मेडिकल काउंसलिंग सेक्शन में राउंड 1 से संबंधित रिजल्ट लिंक के जरिए अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं।

29,945 MBBS और BDS सीटों का आवंटन

राउंड 1 सीट अलॉटमेंट में कुल 29,945 सीटें आवंटित की गई हैं। इनमें एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की सीटें शामिल हैं। उम्मीदवारों को सीट उनकी नीट यूजी रैंक, कैटेगरी, उपलब्ध सीटों और काउंसलिंग के दौरान भरी गई पसंद के आधार पर मिली है।

एमसीसी की काउंसलिंग में 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के साथ AIIMS, JIPMER, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित संस्थानों की सीटें शामिल होती हैं।

NEET UG Round 1 Seat Allotment Result कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स से अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर UG Medical Counselling सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: Round 1 Seat Allotment Result से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 4: मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें, यदि लॉगिन मांगा जाता है।

स्टेप 5: सबमिट करने के बाद अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देखें।

स्टेप 6: अलॉटमेंट लेटर/रिजल्ट को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

सीट मिलने के बाद क्या करें ?

राउंड 1 में सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी। संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए 22 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने का समय है।

उम्मीदवारों को कॉलेज में रिपोर्ट करते समय जरूरी मूल दस्तावेज और उनकी प्रतियां साथ रखनी चाहिए। साथ ही एमसीसी की ओर से जारी अलॉटमेंट लेटर में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

सीट पसंद नहीं तो क्या करें?

अगर राउंड 1 में मिली सीट उम्मीदवार की पहली पसंद नहीं है और वह बेहतर कॉलेज या कोर्स की उम्मीद कर रहा है, तो उसे एमसीसी के काउंसलिंग नियमों के अनुसार आगे के विकल्पों को समझना चाहिए।

उम्मीदवारों को फ्रीज, फ्लोड और अपग्रेड जैसे विकल्पों से संबंधित नियमों को ध्यान से पढ़कर फैसला लेना चाहिए। बिना नियम समझे सीट छोड़ना या रिपोर्टिंग नहीं करना नुकसानदायक हो सकता है।

रिजल्ट चेक करने के बाद इन चीजों को जरूर देखें

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार निम्न जानकारी ध्यान से जांच लें:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

NEET UG रैंक

अलॉट की गई सीट

कॉलेज का नाम

कोर्स यानी MBBS/BDS

कैटेगरी

रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी

एडमिशन के लिए जरूरी निर्देश

अगर रिजल्ट देखने में परेशानी आती है तो उम्मीदवार कुछ समय बाद दोबारा वेबसाइट पर प्रयास कर सकते हैं। रिजल्ट और काउंसलिंग से संबंधित जानकारी के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट को ही प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए।

NEET UG Counselling 2026 में आगे क्या होगा?

राउंड 1 के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया अगले राउंड की ओर बढ़ेगी। जिन उम्मीदवारों को राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, वे आगे के राउंड में उपलब्ध सीटों के अनुसार मौका पा सकते हैं। वहीं सीट पाने वाले उम्मीदवारों को एमसीसी के नियमों के मुताबिक आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए उम्मीदवारों को अपनी सीट अलॉटमेंट स्थिति देखने के बाद रिपोर्टिंग, अपग्रेड और अगले राउंड से जुड़े नियमों को ध्यान से समझना चाहिए।

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