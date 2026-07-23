एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) ने देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) से छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और हालिया परीक्षा विवादों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। एआईयू का कहना है कि लंबे समय तक आंदोलन में शामिल रहने से छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

एआईयू के अध्यक्ष विनय कुमार पाठक ने सदस्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों को भेजे पत्र में कहा कि छात्र-छात्राओं की चिंताओं को संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सुना जाए, लेकिन उन्हें अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों से भटकने नहीं दिया जाना चाहिए।

AIU ने क्या कहा?

एआईयू द्वारा जारी परामर्श का शीर्षक है “Appeal to encourage students to remain focused on their studies and to repose faith in the ongoing strengthening of the examination system.”

इसमें कहा गया है कि छात्रों की चिंताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन लगातार प्रदर्शन और आंदोलन उनकी पढ़ाई में बाधा डालते हैं। इससे परीक्षा की तैयारी प्रभावित होती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है।

पत्र में विश्वविद्यालयों से आग्रह किया गया है कि वे छात्रों को धैर्य और संवेदनशीलता के साथ समझाएं तथा उन्हें विरोध प्रदर्शनों के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करें।

NEET-UG 2026 विवाद के बीच जारी हुई एडवाइजरी

एआईयू की यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब नीट यूजी 2026 पेपर लीक के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षा प्रणाली में सुधार, सार्वजनिक परीक्षाओं में अधिक जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

एआईयू अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा कि सरकार इस पूरे मामले के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में आयोजित NEET-UG पुनर्परीक्षा पारदर्शी और त्रुटिरहित तरीके से संपन्न हुई है।

सरकार के आश्वासन पर भरोसा रखने की अपील

एआईयू ने छात्रों से अपील की कि वे अफवाहों और अटकलों के बजाय सरकार के आश्वासनों पर भरोसा करें। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने भविष्य में सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया था। एआईयू ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है।

IIT रुड़की ने भी जारी की एडवाइजरी

इस बीच, आईआईटी रुड़की ने भी छात्रों और कर्मचारियों के लिए एक अलग एडवाइजरी जारी की है। 20 जुलाई को रजिस्ट्रार की ओर से भेजे गए ईमेल में कहा गया कि संस्थान ने देखा है कि कुछ छात्र और कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर राजनीतिक आंदोलनों के समर्थन में सार्वजनिक बयान और टिप्पणियां कर रहे हैं।

संस्थान ने अपने आचरण नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बिना पूर्व अनुमति किसी भी छात्र या कर्मचारी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, राजनीतिक चर्चा करने या ऐसे सार्वजनिक बयान देने की अनुमति नहीं होगी, जिससे संस्थान और केंद्र सरकार, अन्य संस्थाओं या आम जनता के साथ उसके संबंध प्रभावित हों।