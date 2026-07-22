देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अब नए स्वरूप में आयोजित होगी, जिसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि 2027 से नीट यूजी पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही वर्षों से इस्तेमाल हो रही ओएमआर शीट प्रणाली समाप्त हो जाएगी। हालांकि परीक्षा का सिलेबस, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक पहले की तरह ही रहेंगे।

2027 से खत्म होगी ओएमआर शीट

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 2027 से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। उन्होंने कहा, “अगले साल से NEET UG परीक्षा Computer-Based होगी, जो मूल जड़ है OMR, वह नहीं रहेगा।” इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को उत्तर ओएमआर शीट पर भरने के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर देने होंगे।

परीक्षा पैटर्न में क्या बदलेगा?

हालांकि परीक्षा का माध्यम बदल रहा है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा, जिसमें कुल अंक 720 और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) विषय बने रहेंगे। सिलेबस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं लेकिन केवल परीक्षा देने का तरीका ऑफलाइन से ऑनलाइन होगा।

छात्रों की तैयारी पर क्या पड़ेगा असर?

सीबीटी मोड लागू होने के बाद छात्रों को अपनी तैयारी का तरीका भी बदलना होगा। अब अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर मॉक टेस्ट देने होंगे और स्क्रीन पर प्रश्न पढ़ने की आदत विकसित करनी होगी। ऑनलाइन परीक्षा में समय प्रबंधन का अभ्यास करना होगा और माउस और कंप्यूटर इंटरफेस के साथ सहज होना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि जो छात्र समय रहते डिजिटल प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उन्हें परीक्षा में फायदा मिल सकता है।

शिक्षा मंत्री ने जांच को लेकर क्या कहा?

धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में अनियमितताओं पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा, “CBI पूरी गहराई से जांच करेगी और इस बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पिछली बार भी किसी को नहीं छोड़ा गया था।” उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार सुधार कर रही है।

सरकार क्यों ला रही है यह बदलाव?

सरकार का मानना है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) अपनाने से परीक्षा अधिक पारदर्शी होगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही OMR शीट से जुड़ी गड़बड़ियों की संभावना कम होने के साथ परीक्षा प्रक्रिया अधिक आधुनिक और तकनीक आधारित बनेगी।

नीट यूजी क्या है?

नीट यूजी भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसके माध्यम से देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं।