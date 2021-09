NEET UG Admit Crad 2021: नीट यूजी के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए 2 लिंक एक्टिवेट, जानिए कैसे करें डाउनलोड

NEET UG Admit Crad 2021: नीट यूजी एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी।

NEET UG Admit Crad 2021: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडरग्रेजुएट, NEET UG एडमिट कार्ड 2021 परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा जारी किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से यूजी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा की। उम्मीदवार NEET UG एडमिट कार्ड 2021 के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसेneet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET UG एडमिट कार्ड 2021 12 सितंबर, 2021 को होने वाली परीक्षा के लिए है। एक पुराने नोटिस में, NTA ने उल्लेख किया था कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन दिन पहले, 9 सितंबर तक जारी किया जाएगा। हालांकि, इस बार NTA ने इसे परीक्षा की तारीख से बहुत पहले जारी किया। नीट यूजी एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो सर्वर लिंक दिए हैं और दोनों से डाउनलोड करने के स्टेप नीचे दिए गए हैं।

NEET UG परीक्षा के लिए इस एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और यहां तक ​​​​कि COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित सभी जानकारी होगी, जिनका परीक्षा के दिन पालन किया जाना है। यदि किसी को नीट यूजी एडमिट कार्ड 2021 को डाउनलोड करने में कोई विसंगति या किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे एनटीए से 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या neet@nta.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

PCS Success Story: पहले प्रयास में असफलता के बाद संगीता ने इतने घंटे की पढ़ाई और फिर ऐसे किया टॉप

How to download NEET UG Admit Card 2021

नीट यूजी 2021 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Download Admit Card of NEET UG 2021 का लिंक मिलेगा। हालांकि इसके लिए 2 लिंक Link 1 for downloading Admit Card और Link 2 for downloading Admit Card बनाए गए हैं।

इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। इस नए पेज पर कैंडिडेट्स को मांग गईं जरूरी डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट कर देना है।

सबमिट करते ही NEET UG Admit Card 2021 आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://admissions.nic.in/admit/neetadmitcard/DownloadAdmitCard/logindob.aspx?enc=WPJ5WSCVWOMNiXoyyomJgATm16WDSuAdfwpi7ZXy4cMJM6H2YIPeeiD4L60oHIp0 है।

RSMSSB Recruitment 2021: इन 3,596 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से करें आवेदन