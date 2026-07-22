नीट यूजी री एग्जाम 2026 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करने वाले हरियाणा के पंशुल बंसल ने नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट पर अपना रिएक्शन दिया है। हालांकि पंशुल ने सीधे तौर पर प्रोटेस्ट को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब पेपर लीक हुआ तो मैंने घर पर रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया और इसे अपने स्कोर सुधारने के एक मौके के रूप में देखा।

‘मैंने प्रोटेस्ट में नहीं जाने को चुना’

NTDV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पंशुल ने कहा कि पेपर रद्द होने से उन्हें निराशा जरूर हुई थी, लेकिन मैंने बहुत देर तक निराश होने से अच्छा अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने पर ध्यान दिया और घर पर रहकर ही पढ़ाई करना सही समझा। पंशुल ने कहा, “मैंने सोचा कि मैं विरोध प्रदर्शन में क्यों जाऊं? इसके बजाय मैं घर पर पढ़ाई कर सकता था और अपनी स्किल्स और स्कोर सुधार सकता था।”

‘पहले एग्जाम में लगभग 706 मार्क्स बने थे’

पंशुल ने इस बातचीत में कहा कि जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो उन्हें शुरू में काफी निराशा हुई थी और जो महसूस किया वो बता नहीं सकता। हालांकि 1-2 घंटे बाद मैंने इसे पॉजिटिव नजरिए से देखा और इस बार बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड और पक्का इरादा किया। बंसल ने बताया कि उन्होंने ओरिजिनल एग्जाम में लगभग 706 मार्क्स हासिल किए थे फिर री-टेस्ट में उनके मार्क्स सुधरकर 715 हो गए।

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नीट पेपर लीक के खिलाफ जारी है प्रदर्शन

पंशुल का यह बयान ऐसे समय आया है जब नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 20 जुलाई को तो यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का आह्वान किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षकर्मियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए।

पंशुल को 720 में 715 मार्क्स मिले

नीट यूजी री एग्जाम 2026 में AIR 2 रैंक हासिल करने वाले पंशुल ग्रेटर कैलाश में केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल के छात्र हैं। नीट यूजी री एग्जाम में पंशुल बंसल ने 720 में से 715 मार्क्स हासिल किए हैं। बता दें कि पंशुल 03 मई की परीक्षा में भी शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक की वजह से पंशुल को भी दोबारा पेपर देना पड़ा था। नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में आयोजित हुआ था। 16 जुलाई को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। वहीं नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है।