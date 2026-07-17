राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है, जिसमें पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है। इस परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11.21 लाख उम्मीदवार मेडिकल, डेंटल, AYUSH और अन्य स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालिफाई हुए हैं।

NEET UG 2026 Topper List

रैंक नाम राज्य अंक AIR 1 आर्यन गुप्ता पंजाब 715/720 AIR 1 पांशुल बंसल हरियाणा 715/720

नीट यूजी टॉपर आर्यन गुप्ता ने बताया सफलता का मंत्र

पंजाब के आर्यन गुप्ता ने बताया कि उनके माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रतिदिन 16 से 17 घंटे पढ़ाई करते थे और बचपन में कैंसर के कारण अपनी दादी को खोने के बाद उन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट (Cancer Specialist) बनने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि AIR 1 हासिल करना किसी सपने के सच होने जैसा है।

NEET UG 2026 में कितने छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए?

एनटीए के अनुसार जारी किए गए आंकड़े इस प्रकार हैं।

19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए।

17 टॉप रैंकर्स ने 705 से अधिक अंक हासिल किए।

138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक प्राप्त किए।

1,492 उम्मीदवार 650 या उससे अधिक अंक लाए।

10,160 उम्मीदवार 600 या उससे अधिक अंक लाए।

90,780 उम्मीदवार 500 या उससे अधिक अंक हासिल करने में सफल रहे।

किन राज्यों से आए टॉप रैंकर्स?

705 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले टॉप 17 उम्मीदवार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना से शामिल थे।

राज्यवार टॉपर्स

एनटीए ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के टॉपर्स की सूची भी जारी की है। इनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं।

लद्दाख: जिग्मेट यांगचेन लामो – 530 अंक

अंडमान एवं निकोबार: ध्रुव त्रिपाठी – 606 अंक

लक्षद्वीप: फहमीदा अनीस – 573 अंक

इसके अलावा सभी पूर्वोत्तर राज्यों के स्टेट टॉपर्स भी घोषित किए गए हैं। राज्य टॉपर्स में 17 छात्रों ने 700 या उससे अधिक अंक, जबकि 26 छात्रों ने 690 से अधिक अंक प्राप्त किए।

पहली बार परीक्षा देने वालों का शानदार प्रदर्शन

एनटीए के मुताबिक, 690 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 66 शहरों से हैं और इनमें 93 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार पहली बार NEET परीक्षा में शामिल हुए थे। लगभग 99 प्रतिशत टॉप स्कोरर्स की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच है।

NEET UG 2026 परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल हुए?

परीक्षा तिथि: 21 जून 2026

परीक्षा केंद्र: 5,440

भारत के शहर: 551

विदेश के शहर: 14

परीक्षा में शामिल उम्मीदवार: करीब 20 लाख

क्वालिफाई उम्मीदवार: 11.21 लाख

महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहतर

इस वर्ष नीट यूजी 2026 में महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर रहा, जिसमें कुल क्वालिफाई उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं।

Category Wise Qualified Candidates

श्रेणी क्वालिफाई उम्मीदवार सामान्य 2.91 लाख ओबीसी-एनसीएल 5.12 लाख एससी 1.59 लाख एसटी 63,716 जनरल-ईडब्ल्यूएस 95,026 पीडब्ल्यूबीडी 3,666 पीडब्ल्यूडी 303

एनटीए ने श्रेणीवार कटऑफ अंक और कटऑफ पर्सेंटाइल भी परिणाम के साथ जारी कर दिए हैं।

स्कोरकार्ड कहां देखें?

उम्मीदवार अपना नीट यूजी रिजल्ट 2026 स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर टॉपर्स लिस्ट, स्टेट टॉपर्स, कैटेगरी-वाइज कटऑफ और भाषा-वार परीक्षा आंकड़े भी उपलब्ध हैं।