NEET UG 2026 Refund Process: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी 2026 परीक्षा शुल्क रिफंड प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। एनटीए ने आज यानी 21 मई 2026 से उन उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल एक्टिव कर दिया है, जिनके लिए NEET UG 2026 दोबारा आयोजित किया जा रहा है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं, ताकि परीक्षा शुल्क का रिफंड प्राप्त किया जा सके।

NEET UG 2026 Re-Exam के लिए नहीं देना होगा दोबारा शुल्क

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से किसी प्रकार का अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिन छात्रों ने पहले आवेदन शुल्क जमा किया था, उन्हें वही राशि वापस की जाएगी।

यह फैसला नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद लिया गया है। 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के कारण निरस्त कर दी गई थी।

कैसे मिलेगा नीट यूजी 2026 फीस रिफंड?

उम्मीदवारों को NTA द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरनी होगी। बैंक डिटेल्स सत्यापित होने के बाद परीक्षा शुल्क सीधे उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

जरूरी बैंक डिटेल्स

बैंक खाता संख्या

IFSC कोड

खाताधारक का नाम

बैंक शाखा विवरण

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल सक्रिय और वैध बैंक खाता ही दर्ज करें, ताकि रिफंड में किसी प्रकार की समस्या न हो।

नीट यूजी री-एग्जाम तारीख और समय

एजेंसी के अनुसार नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन-एंड-पेपर मोड में होगी, जिसमें करीब 22 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे।

परीक्षा तिथि: 21 जून 2026

समय: दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक

एग्जाम मीडियम बदलने की अनुमति नहीं

एनटीए ने FAQ में स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार परीक्षा की भाषा में बदलाव नहीं कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म भरते समय चुनी गई भाषा ही अंतिम मानी जाएगी।

Exam City Preference बदलने का मौका

एनटीए ने उम्मीदवारों को वर्तमान पता और परीक्षा शहर अपडेट करने का भी अवसर दिया है। जिन छात्रों ने स्थान परिवर्तन किया है, वे नया शहर चुन सकते हैं। एग्जाम सिटी अपडेट करने की अंतिम तिथि और सममय 21 मई 2026 रात 11:50 बजे तक है।

एजेंसी ने कहा है कि इस बार उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र पहले से अलग हो सकता है, क्योंकि सेंटर आवंटन नई शहर वरीयता और सीट उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

NEET UG 2026 Refund Process कैसे करें?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. NEET UG 2026 Refund/Bank Details लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Application Number और Password से लॉगिन करें।

स्टेप 4. बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. जानकारी सत्यापित कर Submit करें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

एनटीए की उम्मीदवारों को सलाह

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते बैंक डिटेल्स एवं परीक्षा शहर अपडेट कर दें। गलत बैंक जानकारी देने पर रिफंड प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।