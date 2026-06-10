नीट यूजी 2026 री-एग्जाम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि आगामी परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएंगे ताकि छात्रों के शैक्षणिक सत्र पर अधिक प्रभाव न पड़े। मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) मुख्यालय में तैयारियों की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

छात्रों से बोले- पढ़ाई पर फोकस करें

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “हम परीक्षा परिणाम सही समय पर जारी करेंगे ताकि छात्रों का अकादमिक समय ज्यादा प्रभावित न हो। मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें।”

गौरतलब है कि NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की जांच के बीच दोबारा कराई जा रही है।

पेपर लीक मामले की गहराई से जांच कर रही है CBI

शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पेपर लीक मामले की गहन जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एजेंसी से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि CBI अनियमितताओं की पूरी सच्चाई सामने लाएगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।”

NTA को किया जा रहा है मजबूत

धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है और संस्थागत व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय गृह सचिव एक उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

कई मंत्रालय कर रहे हैं निगरानी

शिक्षा मंत्री के अनुसार परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी केंद्र सरकार के उच्चतम स्तर पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनकी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा हुई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय भी परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

राज्यों को दिए गए विशेष निर्देश

प्रधान ने बताया कि राज्यों को स्थानीय मौसम और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय प्रशासन को परीक्षा केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी देशभर के जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि किसी भी संभावित समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके।

551 शहरों में होगी परीक्षा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार 551 शहरों में NEET UG 2026 री-एग्जाम आयोजित किए जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि सभी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। परीक्षा 551 शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित होगी और छात्रों को त्रुटिरहित परीक्षा का अनुभव मिलेगा।”

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

धर्मेंद्र प्रधान ने दोहराया कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा और उदाहरण पेश करने वाली सजा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही NTA को उन संस्थाओं के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया है जिन्होंने परीक्षा से जुड़े अनुबंधों का उल्लंघन किया।

छात्रों से सहयोग की अपील

शिक्षा मंत्री ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वे जांच और विवादों से प्रभावित न हों तथा अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा, “हम NEET री-एग्जाम को पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटिरहित तरीके से आयोजित करेंगे। छात्रों से अनुरोध है कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें और हमारा सहयोग करें।”