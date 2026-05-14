देशभर में 03 मई 2026 को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 13 मई 2026 को रद्द कर दिया था। एनटीए की ओर से इस परीक्षा को पेपर लीक के चलते रद्द किया गया। साथ ही एजेंसी ने यह फैसला लिया कि यह एग्जाम दोबारा आयोजित किया जाएगा। अब 22 लाख से अधिक कैंडिडेट्स रीएग्जाम की डेट का इंतजार कर रहे हैं। यह डेट कब जारी होगी इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन जिस दिन परीक्षा रद्द की गई थी उसी दिन एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कहा था कि रीएग्जाम की डेट अगले 7-10 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी।

कब हो सकता है नीट यूजी रीएग्जाम?

इस हिसाब से एजेंसी की ओर से 20 मई के बाद नीट यूजी रीएग्जाम का शेड्यूल जारी किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह परीक्षा दोबारा से जून के आखिर में या फिर जुलाई के शुरुआत में आयोजित की जा सकती है। नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रीएग्जाम के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कैंडिडेट्स से री-एग्जाम की कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं ली जाएगी और ना ही उम्मीदवारों का सेंटर बदला जाएगा।