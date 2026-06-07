NEET UG 2026 Re-Exam City Intimation Slip: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा (Re-Examination) के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने परीक्षा शहर (Exam City) की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

NTA द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में होगी। देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

क्यों हो रही है NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा?

NEET UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार और NTA ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पुनर्परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का अवसर भी दिया गया है।

Exam City Intimation Slip क्या है ?

NTA ने स्पष्ट किया है कि Exam City Intimation Slip और Admit Card अलग-अलग दस्तावेज हैं।

Exam City Intimation Slip केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है और इससे उम्मीदवार यात्रा और आवास की व्यवस्था पहले से कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरण एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगे और एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से पहले अलग से जारी किया जाएगा।

NEET UG 2026 Re-Exam City Intimation Slip डाउनलोड करने का तरीका

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “NEET (UG) 2026 Re-Examination City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number, Date of Birth और Security Pin दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करके लॉगिन करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपकी Exam City Intimation Slip दिखाई देगी।

स्टेप 6. परीक्षा शहर की जानकारी जांचें और भविष्य के लिए स्लिप डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

NEET UG 2026 Re-Exam: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम नीट यूजी 2026 री-एग्जाम आयोजन संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा तिथि 21 जून 2026 परीक्षा समय 2:00 PM से 5:15 PM परीक्षा मोड पेन एंड पेपर मोड भारत में परीक्षा शहर 551 विदेश में परीक्षा शहर 14 वेबसाइट neet.nta.nic.in

उम्मीदवारों के लिए सलाह

उम्मीदवार जल्द से जल्द अपनी एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर लें और परीक्षा शहर के अनुसार यात्रा की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें, क्योंकि एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाने की संभावना है।

NEET UG 2026 Re Exam City Intimation Slip Direct Link