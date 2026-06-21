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NEET UG RE Exam 2026 Live Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA आज (21 जून 2026) देशभर में नीट यूजी री एग्जाम 2026 का आयोजन करेगी। कुल 22.79 लाख उम्मीदवारों के लिए यह एग्जाम 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। पेपर का समय दोपहर 2:00 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक होगा। परीक्षा की कुल समय अवधि 195 मिनट रहेगी। एनटीए ने छात्रों को 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया है ताकि स्टूडेंट्स आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें।

इस परीक्षा को लेकर एनटीए ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एजेंसी ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी एग्जाम सेंटर्स पर 1.38 लाख से अधिक CCTV कैमरे और 51 हजार से अधिक जैमर इंस्टॉल किए हैं ताकि एग्जाम सेंटर पर मोबाइल इंटरनेट को बंद किया जा सके। एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल इंटरनेट भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा AI आधारित निगरानी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि नीट परीक्षा 03 मई को देश में आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक के चलते यह परीक्षा रद्द हो गई थी।

नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले एनटीए की गाइडलाइन को जरूर पढ़कर जाएं। साथ ही एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट के लिए जनसत्ता.कॉम के इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें। यहां आपको पेपर से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहेगी।

Live Updates
10:47 (IST) 21 Jun 2026

NEET UG 2026 RE Exam LIVE Updates: अजमेर में एक स्टूडेंट को वीडियो कॉल पर दिखाया पेपर

नीट री एग्जाम से पहले अजमेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नीट छात्र ने पुलिस को बताया है कि एक अनजान कॉलर ने वीडियो कॉल पर क्वेश्चन पेपर दिखाया और इसके बदले 30,000 रुपये मांगे, जिसके बाद शहर की पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

10:37 (IST) 21 Jun 2026

NEET UG 2026 RE Exam LIVE Updates: नीट यूजी री एग्जाम के लिए ड्रेस कोड

NEET UG 2026 के लिए NTA का ड्रेस कोड हर सेंटर पर सख्ती से लागू होगा इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह इस ड्रेस कोड का पालन जरूर करें।

उम्मीदवार सिर्फ हल्के रंग के, हाफ-स्लीव वाले कपड़े पहनें। सेंटर पर फुल स्लीव के कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं है।

एनटीए ने कम हील वाले स्लिपर या सैंडल पहनने की सलाह दी है। जूते पहनकर आने की परमिशन नहीं होगी।

इसके अलावा उम्मीदवार कोई घड़ी (एनालॉग, डिजिटल, या स्मार्ट), ज्वेलरी, बैज, या मेटल की चीजें नहीं पहन सकते।

महिला उ्मीदवार को हेयरपिन, क्लिप, और बड़ी एक्सेसरीज पहनकर आने की परमिशन नहीं होगी।

एग्जाम सेंटर पर धार्मिक/रिवाज वाले कपड़े पहनने की इजाजत है, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने वाले कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा तलाशी के लिए जल्दी रिपोर्ट करना होगा।

09:55 (IST) 21 Jun 2026

NEET UG 2026 RE Exam LIVE Updates: दिल्ली के पंडारा रोड स्थित नीट री एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा कड़ी

नीट री एग्जाम को लेकर दिल्ली में पंडारा रोड पर CM SHRI स्कूल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां आज दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक NEET-UG री-एग्जाम होगा।

09:53 (IST) 21 Jun 2026

NEET UG 2026 RE Exam LIVE Updates: 'एनटीए पर पूरा भरोसा है', नीट यूजी री एग्जाम पर बोले धर्मेंद्र प्रधान

नीट यूजी री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उन्हें एनटीए पर पूरा भरोसा है कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं सभी छात्रों से यह कहना चाहता हूं कि निडर होकर परीक्षा दें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।

09:44 (IST) 21 Jun 2026

NEET 2026 RE Exam LIVE Updates: एडमिट कार्ड से जुड़ी समस्या के लिए संपर्क करें

नीट यूजी री एग्जाम के एडमिट कार्ड से जुड़ी किसी भी हेल्प के लिए एनटीए की हेल्पलाइन से संपर्क करें।

फोन नंबर- 011-40759000

ईमेल आईडी- neetug2026@nta.ac.in

09:41 (IST) 21 Jun 2026
NEET 2026 RE Exam LIVE Updates: एनटीए ने दी शुभकामनाएं

एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम को लेकर छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। एनटीए ने बताया है कि एग्जाम सेंटर पर अपने साथ एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी फोटो प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेकर जाएं।

09:34 (IST) 21 Jun 2026

NEET 2026 RE Exam LIVE Updates: एग्जाम टाइमिंग का पूरा शेड्यूल

NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग सुबह 11:00 बजे से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए दोपहर 1:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी और शाम 5:15 बजे समाप्त होगी। इस प्रकार परीक्षा की कुल अवधि 195 मिनट निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और अपने साथ एडमिट कार्ड तथा आवश्यक दस्तावेज अवश्य रखें।

09:19 (IST) 21 Jun 2026

NEET UG Re-Exam 2026 LIVE Updates: एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा कड़ी

नीट यूजी री एग्जाम के लिए एनटीए ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। एजेंसी ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी एग्जाम सेंटर्स पर 1.38 लाख से अधिक CCTV कैमरे और 51 हजार से अधिक जैमर इंस्टॉल किए हैं ताकि एग्जाम सेंटर पर मोबाइल इंटरनेट को बंद किया जा सके।

09:18 (IST) 21 Jun 2026

NEET UG Re-Exam 2026 LIVE Updates: नीट री एग्जाम आज

एनटीए की नीट यूजी परीक्षा (री एग्जाम) आज देशभर में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 22.79 लाख छात्र उपस्थित होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी।