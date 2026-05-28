नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 एग्जाम फीस रिफंड की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। अभी तक उम्मीदवारों के पास फीस रिफंड के लिए अपनी बैंक डिटेल जमा कराने का समय 27 मई तक था, लेकिन अब उम्मीदवार 22 जून तक अपनी बैंक डिटेल जमा करा सकते हैं। एनटीए के एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक, नीट यूजी एग्जाम फीस रिफंड विंडो अब 22 जून तक रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी।

13 लाख से अधिक कैंडिडेट कर चुके हैं आवेदन

बता दें कि 03 मई को देशभर में आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे वह फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनटीए ने पेपर लीक के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया था जिसके बाद एनटीए ने इस परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया गया। नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को आयोजित होगा। इस एग्जाम में 23 लाख के करीब बच्चे उपस्थित होंगे। फीस रिफंड के लिए 13 लाख से अधिक उम्मीदवार अप्लाई कर चुके हैं।

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22 मई से शुरू हुआ था यह प्रोसेस

एनटीए ने जब नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था तो उसी वक्त एजेंसी की ओर से यह भी कहा गया था कि उम्मीदवार फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी होगी। 22 मई से एनटीए ने इस पोर्टल की शुरुआत की थी। इस प्रोसेस के तहत उम्मीदवार अपनी जो बैंक डिटेल सबमिट करेंगे। फीस रिफंड का पैसा उसी अकाउंट में आएगा।

क्यों आगे बढ़ी है सबमिशन विंडो की लास्ट डेट?

एनटीए के मुताबिक, अभी तक 13 लाख के करीब कैंडिडेट्स ने फीस रिफंड के लिए आवेदन किया। एनटीए को लगता है कि अभी भी काफी संख्या में एलिजिबल कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं किया है इसीलिए एजेंसी ने सबमिशन विंडो को लगभग एक महीने बढ़ाने का फैसला किया है ताकि बचे हुए कैंडिडेट्स को लॉग इन करके प्रोसेस पूरा करने का समय मिल सके।

कैसे सबमिट करें बैंक अकाउंट डिटेल?

इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर विजिट करें। अब अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन पोर्टल में लॉग इन करके और रिफंड लिंक पर जाकर रिफंड सबमिशन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे अपने बैंक अकाउंट की जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक कैंसल चेक भी अपलोड कर सकते हैं।