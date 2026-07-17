राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी 2026 रिजल्ट के साथ नीट यूजी 2026 कट-ऑफ भी जारी कर दिया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और कैटेगरी-वाइज कटऑफ देख सकते हैं।
इस वर्ष कटऑफ पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ी है, जिससे साफ है कि परीक्षा पहले के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी रही। निर्धारित कटऑफ हासिल करने वाले उम्मीदवार अब MBBS, BDS, AYUSH, B.Sc. Nursing और अन्य स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
NEET UG 2026 Cut Off: कैटेगरी-वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स
NTA ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा निर्धारित पर्सेंटाइल के आधार पर कटऑफ जारी की है।
|श्रेणी
|क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल
|कटऑफ अंक
|यूआर/ईडब्ल्यूएस
|50वां परसेंटाइल
|715–213
|ओबीसी
|40वां परसेंटाइल
|212–177
|एससी
|40वां परसेंटाइल
|212–177
|एसटी
|40वां परसेंटाइल
|212–177
|यूआर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूबीडी
|45वां परसेंटाइल
|212–194
|ओबीसी-पीडब्ल्यूबीडी
|40वां परसेंटाइल
|193–177
|एससी-पीडब्ल्यूबीडी
|40वां परसेंटाइल
|193–177
|एसटी-पीडब्ल्यूबीडी
|40वां परसेंटाइल
|191–178
इन अंकों के भीतर स्कोर करने वाले उम्मीदवार संबंधित श्रेणी की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।
NEET UG 2026: कितने उम्मीदवार हुए क्वालिफाई?
NTA ने श्रेणीवार योग्य उम्मीदवारों का आंकड़ा भी जारी किया है।
|श्रेणी
|योग्य उम्मीदवार
|यूआर/ईडब्ल्यूएस
|9,96,935
|ओबीसी
|81,111
|एससी
|29,947
|एसटी
|12,452
|यूआर/ईडबल्यूएस-पीडब्ल्यूबीडी
|480
|ओबीसी- पीडब्ल्यूबीडी
|185
|एससी-पीडब्ल्यूबीडी
|64
|एसटी-पीडब्ल्यूबीडी
|11
NTA के अनुसार, सभी श्रेणियों को मिलाकर 11.21 लाख से अधिक उम्मीदवार NEET UG 2026 में क्वालिफाई हुए हैं।
पिछले साल की तुलना में बढ़ा कटऑफ
इस बार सामान्य (UR/EWS) श्रेणी सहित लगभग सभी वर्गों में कटऑफ में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
|श्रेणी
|नीट यूजी 2025
|नीट यूजी 2026
|यूआर/ईडब्ल्यूएस
|686–144
|715–213
|ओबीसी
|143–113
|212–177
|एससी
|143–113
|212–177
|एसटी
|143–113
|212–177
|यूआर/ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूबीडी
|143–127
|212–194
विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन और अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण कटऑफ में वृद्धि देखने को मिली है।
NEET UG 2026 क्वालिफाई करने के बाद क्या करें?
कटऑफ पार करने वाले उम्मीदवारों को अब निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
NEET UG 2026 का स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।
ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए MCC काउंसलिंग में पंजीकरण करें।
अपने राज्य की मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदन करें।
पसंदीदा मेडिकल कॉलेज और कोर्स का चयन करें।
सीट आवंटन (Seat Allotment) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें।
निर्धारित समयसीमा के भीतर एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करें।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे NTA, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) और संबंधित राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। काउंसलिंग पंजीकरण, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी वहीं जारी की जाएगी।