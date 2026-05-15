NEET UG Re Exam 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई परीक्षा अब 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी। सरकार और एजेंसी की ओर से कहा गया है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित कराया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम बातें कहीं।
पेपर लीक के बाद लिया गया बड़ा फैसला
3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा के बाद कई राज्यों से पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद 7 मई को गंभीर आपत्तियां दर्ज होने पर मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण इनपुट सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया। अब NTA ने आधिकारिक तौर पर 21 जून 2026 को री-एग्जाम कराने की घोषणा कर दी है।
धर्मेंद्र प्रधान बोले- ‘जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई’
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं और पैसों के दम पर सीट खरीदने वाले लोगों के हाथों बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बावजूद यदि सुरक्षा में सेंध लगी है तो उसकी गहराई से जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा माफियाओं को चेतावनी
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह लड़ाई सीधे तौर पर परीक्षा माफियाओं के खिलाफ है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर पहले से अधिक कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की ‘माल प्रैक्टिस’ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी परीक्षा में धांधली की कोशिश करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार इस पूरे मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेगी।
CBI करेगी पूरे मामले की जांच
सरकार ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। एजेंसी यह पता लगाएगी कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर पेपर लीक कैसे हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।
जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि परीक्षा माफिया किस तरह से सिस्टम में सेंध लगाने में सफल हुए।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों पर सवाल
NEET UG 2026 विवाद के बाद राधाकृष्णन कमेटी की सुरक्षा सिफारिशों पर भी चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बताया कि कई सुरक्षा उपाय लागू किए गए थे, इसके बावजूद पेपर लीक की घटना सामने आई। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सुरक्षा चक्र में सेंध कहां लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को और अधिक तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना होगा। सरकार इस दिशा में नए सुधारों पर भी विचार कर रही है ताकि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: ‘मनी बैग’ संस्कृति पर सरकार का हमला
धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार किसी भी छात्र की सीट पैसे के दम पर खरीदने वालों को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा माफियाओं और ‘मनी बैग’ संस्कृति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने साफ किया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। सरकार अब प्रतियोगी परीक्षाओं के पूरे सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: परीक्षा केंद्रों पर बढ़ेगी सुरक्षा
सरकार ने संकेत दिए हैं कि NEET UG 2026 री-एग्जाम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सख्त होगी। परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल, डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं। NTA ने कहा है कि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही प्रश्नपत्र वितरण प्रक्रिया को भी पूरी तरह मॉनिटर किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से परीक्षा में धांधली की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: छात्रों में नई तारीख को लेकर राहत
NEET UG 2026 की नई परीक्षा तिथि सामने आने के बाद छात्रों में राहत का माहौल है। परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों के बीच अनिश्चितता बनी हुई थी। कई छात्र मानसिक दबाव और तैयारी के असमंजस से गुजर रहे थे। अब 21 जून को परीक्षा होने की पुष्टि के बाद छात्रों ने दोबारा तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय छात्रों के लिए रिवीजन और कमजोर विषयों पर फोकस करने का अच्छा मौका है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच
NEET UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है। केंद्रीय एजेंसी यह पता लगाएगी कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र कैसे लीक हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां उन नेटवर्क्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करते रहे हैं। CBI की एंट्री के बाद इस मामले में कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ की प्रक्रिया तेज हो सकती है।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: 3 मई की परीक्षा के बाद बढ़ा विवाद
3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा के बाद कई राज्यों से पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं। सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र वायरल होने के दावे किए गए, जिसके बाद मामला तेजी से बढ़ा। कई अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। शिकायतें मिलने के बाद सरकार और NTA ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य लाखों छात्रों के हितों की रक्षा करना बताया गया।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस
केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने NEET UG 2026 मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रही है। मंत्री ने साफ कहा कि योग्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने परीक्षा माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा कराना है। इसी कारण नई तारीख तय करने से पहले सभी स्तरों पर समीक्षा की गई।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: NEET UG 2026 की नई परीक्षा तिथि घोषित
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई परीक्षा अब 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों को राहत मिली है, जो लंबे समय से नए शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित कराई जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की धांधली को इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी भी जारी की जाएगी।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
NTA और शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक वेबसाइट से अपडेट लेने की अपील की है।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: पेपर लीक मामले की जांच कई राज्यों तक पहुंची
सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों ने कई राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संभावित आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित की परीक्षा केंद्रों पर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा
शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि री-एग्जाम के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लाइव CCTV मॉनिटरिंग भी लागू की जाएगी।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित की
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर NEET UG 2026 री-एग्जाम की नई तारीख जारी कर दी है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: शिक्षा मंत्री बोले- दोषियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा
नीट यूजी 2026 पेपर लीक होने और एनटीए द्वारा परीक्षा की नई तारीख जारी होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होने कहा कि, NEET UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज़ी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।