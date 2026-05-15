NEET UG Re Exam 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई परीक्षा अब 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी। सरकार और एजेंसी की ओर से कहा गया है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित कराया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम बातें कहीं।

पेपर लीक के बाद लिया गया बड़ा फैसला

3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा के बाद कई राज्यों से पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद 7 मई को गंभीर आपत्तियां दर्ज होने पर मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण इनपुट सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया। अब NTA ने आधिकारिक तौर पर 21 जून 2026 को री-एग्जाम कराने की घोषणा कर दी है।

धर्मेंद्र प्रधान बोले- ‘जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई’

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं और पैसों के दम पर सीट खरीदने वाले लोगों के हाथों बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बावजूद यदि सुरक्षा में सेंध लगी है तो उसकी गहराई से जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा माफियाओं को चेतावनी

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह लड़ाई सीधे तौर पर परीक्षा माफियाओं के खिलाफ है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर पहले से अधिक कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की ‘माल प्रैक्टिस’ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी परीक्षा में धांधली की कोशिश करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार इस पूरे मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेगी।

CBI करेगी पूरे मामले की जांच

सरकार ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। एजेंसी यह पता लगाएगी कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर पेपर लीक कैसे हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि परीक्षा माफिया किस तरह से सिस्टम में सेंध लगाने में सफल हुए।

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