देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ‘गेस पेपर’ लीक होने के आरोपों के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। इस फैसले से देशभर के लाखों छात्रों और अभिभावकों में हलचल मच गई है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। साथ ही NTA ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और नई तारीख जल्द जारी की जाएगी।

क्यों रद्द हुई NEET UG 2026 परीक्षा?

NTA के अनुसार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली जानकारी में परीक्षा प्रक्रिया के प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले कथित तौर पर ‘गेस पेपर’ प्रसारित किया गया था, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे।

एजेंसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उपलब्ध सबूतों और रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद परीक्षा को जारी रखना उचित नहीं माना गया। NTA ने कहा कि छात्रों के हित और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी था।

CBI करेगी ‘गेस पेपर’ लीक मामले की जांच

केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी है। जांच एजेंसी यह पता लगाएगी कि कथित ‘गेस पेपर’ परीक्षा से पहले कैसे फैला और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय था। एनटीए ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देगी और सभी रिकॉर्ड, डेटा और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगी।

NTA ने री-एग्जाम को लेकर क्या कहा?

एनटीए ने पुष्टि की है कि NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। एजेंसी ने माना कि परीक्षा रद्द होने से छात्रों और परिवारों को असुविधा होगी, लेकिन समझौता की गई परीक्षा को जारी रखना शिक्षा व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता था।

छात्रों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा

एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि री-एग्जाम के लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और पुरानी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मान्य रहेंगी। इसके अलावा पहले से चुने गए परीक्षा केंद्र वैध रहेंगे और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। छात्रों द्वारा जमा की गई फीस वापस की जाएगी और नई एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर फिर उठे सवाल

नीट देश की सबसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। ऐसे में किसी भी प्रकार का पेपर लीक लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करता है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए हैं। NEET UG 2026 रद्द होने के बाद एक बार फिर परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने और CBI जांच के आदेश को शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

NTA ने जारी की हेल्पलाइन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए हेल्पलाइन ईमेल आईडी- neet-ug@nta.ac.in जारी की है। छात्र अपनी परेशानी और सवालों को सीधे एजेंसी तक पहुंचा सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं।