नीट यूजी 2026 परीक्षा में 711 अंक (720 में से) हासिल कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3 प्राप्त करने वाले उपलक्ष्य गोयल ने अपनी सफलता का श्रेय लगातार मेहनत, ईमानदारी से की गई पढ़ाई, माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग को दिया है। परिणाम घोषित होने के बाद परिवार ने इस उपलब्धि का जश्न मनाया।
उपलक्ष्य ने बताया कि उन्होंने पिछले दो वर्षों तक नियमित रूप से पढ़ाई की और किसी एक दिन या सप्ताह के बजाय पूरे तैयारी काल में अनुशासन बनाए रखा। उनका बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था, जिसे अब वे एमबीबीएस की पढ़ाई के जरिए पूरा करना चाहते हैं।
‘रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई की’
अपनी तैयारी के बारे में बताते हुए उपलक्ष्य गोयल ने कहा, “इस सफलता के पीछे बहुत मेहनत है। मैंने दो साल तक हर दिन पूरी लगन से पढ़ाई की। मेरे माता-पिता और शिक्षकों ने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई के घंटों का कोई तय लक्ष्य नहीं रखा, लेकिन रोज करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। मुझे सिर्फ चयन की उम्मीद थी। तीसरी रैंक आएगी, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह उपलब्धि बहुत खुशी देती है।”
उन्होंने यह भी कहा कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र नियमित पढ़ाई और आत्मविश्वास है।
पिता बोले- पूरे परिवार और शिक्षकों के लिए गर्व का पल
उपलक्ष्य के पिता मुकेश गोयल ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, “यह हमारे परिवार और उसके शिक्षकों के लिए बेहद गर्व का क्षण है। उसके स्कूल से बहुत कम छात्रों ने अब तक ऐसी उपलब्धि हासिल की है। स्कूल के शिक्षकों और कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षकों ने उसका पूरा सहयोग किया। हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व है।”
मां ने बताया- कभी पढ़ाई के लिए कहना नहीं पड़ा
उपलक्ष्य की मां अनुराधा गोयल ने बताया कि बेटे ने हमेशा अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद संभाली। उन्होंने कहा, “हम बहुत खुश हैं। यह हमारे परिवार के लिए गर्व का पल है। उसने बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था और अब वह एमबीबीएस करके अपना सपना पूरा करेगा। उसका कोई तय टाइम टेबल नहीं था। वह कोचिंग से लौटकर खाना खाता, थोड़ा टीवी देखता और फिर खुद पढ़ने बैठ जाता था। हमें उसे कभी पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ा। उसने अपनी सेल्फ स्टडी अपने तरीके से की।”
डॉक्टर बनने का सपना अब होगा पूरा
उपलक्ष्य गोयल ने कहा कि उनका बचपन का सपना डॉक्टर बनने का था। NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद अब वह एमबीबीएस में प्रवेश लेकर मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। उनकी सफलता उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो लगातार मेहनत और अनुशासन के दम पर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं।