NEET Success Story: राजस्थान के बूंदी जिले के रहने वाले सूरज सैनी की कहानी लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। आर्थिक तंगी के कारण छुट्टियों में गांव-गांव जाकर घरों में पेंटिंग करने वाले सूरज ने NEET परीक्षा में 583 अंक हासिल किए हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि मेडिकल काउंसलिंग के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट मिल जाएगी। खास बात यह है कि सूरज को 12वीं तक यह भी पता नहीं था कि NEET जैसी कोई परीक्षा होती है।

12वीं के बाद नीट के बारे में पता चला

बूंदी जिले के कापरेन के हिंदी माध्यम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सूरज सैनी ने कक्षा 10 में 87 प्रतिशत और कक्षा 12 में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उन्होंने बताया कि 12वीं तक उनका पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर था। उनकी मौसी ने पहली बार उन्हें NEET परीक्षा के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने फरवरी 2024 में आवेदन किया और पहली बार परीक्षा दी।

पहली कोशिश में समझ आया तैयारी का महत्व

सूरज का कहना है कि पहली बार उन्होंने बिना किसी खास तैयारी के परीक्षा दी। परीक्षा के बाद उन्हें लगा कि पेपर आसान था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि कमी पेपर में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में थी। इसके बाद उन्होंने घर पर स्वयं पढ़ाई शुरू की और बाद में कोटा स्थित ALLEN Career Institute के फ्री कोचिंग प्रोग्राम में प्रवेश मिला, जहां उन्हें निशुल्क कोचिंग और रहने की सुविधा मिली।

छुट्टियों में घर पेंट कर परिवार का किया सहयोग

सूरज का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और उनकी मां घीसी बाई खेतों में मजदूरी करती हैं। सूरज पढ़ाई के साथ-साथ छुट्टियों और खाली समय में आसपास के गांवों में घरों की पेंटिंग कर परिवार की आर्थिक मदद करते थे। उन्होंने बताया कि यह काम उन्होंने दूसरों को देखकर सीखा था और धीरे-धीरे इसमें अनुभव हासिल किया।

बहन की पढ़ाई नहीं छूटने देंगे

आर्थिक तंगी के कारण सूरज की छोटी बहन गरिमा को आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और वह अपनी मां के साथ खेतों में काम करने लगी थी। अब सूरज चाहते हैं कि उनकी बहन दोबारा पढ़ाई शुरू करे। उन्होंने कहा कि इस साल वह उसे कक्षा 9 में दाखिला दिलाएंगे और संभव हो तो कोटा के किसी स्कूल में पढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल वह बहन को गणित सहित अन्य विषयों में खुद पढ़ा रहे हैं।

क्या कोचिंग जरूरी है?

सूरज मानते हैं कि NEET के लिए कोचिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। उनके अनुसार शिक्षक बताते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह तैयारी करनी है। यही दिशा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करती है।

NEET अभ्यर्थियों को सूरज की सलाह

सूरज का कहना है कि यदि कोई छात्र डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे कक्षा 11 से ही NEET की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उनका मानना है कि देर से शुरुआत करने पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है।

उन्होंने छात्रों को ये सलाह दी, एनसीईआरटी की किताबों को पूरी तरह पढ़ें, जिसमें बायोलॉजी में एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फिजिक्स और कैमिस्ट्री की बुनियाद भी एनसीईआरटी से मजबूत करें। रोजाना प्रश्नों का अभ्यास करें और नियमित टेस्ट देकर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहें।

आगे क्या है सपना?

सूरज फिलहाल मेडिकल काउंसलिंग पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि 583 अंक के साथ उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। भविष्य में यदि मौका मिला तो वे कार्डियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, हालांकि उनका कहना है कि फिलहाल पूरा ध्यान एमबीबीएस की पढ़ाई पर रहेगा।