राजस्थान के सीकर में एक नीट छात्र के आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सीकर के उद्योग नगर इलाके में 22 वर्षीय उमेश माली का शव सोमवार को उनके फ्लैट से मिला। उमेश को लेकर यह जानकारी मिली है कि वह 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

03 मई की परीक्षा में हुआ था शामिल

सीकर पुलिस के मुताबिक, उमेश ने 03 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और वह उसका तीसरा अटैंप्ट था। हालांकि उसने पहले कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई की थी, लेकिन अब वह घर पर री-टेस्ट की तैयारी कर रहा था। उद्योग नगर SHO राजेश कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उमेश अपनी मां और दो भाई-बहनों के साथ सीकर में एक अपार्टमेंट में रहता था। उसके पिता मुंबई में एक बिजनेसमैन हैं।