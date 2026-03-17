मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट सुपर स्पेशियलिटी (NEET SS) 2025 के राउंड-1 की काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करना होगा। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। इस रिजल्ट के जरिए देश भर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में डीएम (DM), एमसीएच (M.Ch) और डीएनबी (DNB) सुपर स्पेशियलिटी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

जल्द शुरू होगी रिपोर्टिंग प्रक्रिया

इस लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम होगा उन्हें अब संबंधित मेडिकल कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। एमसीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी औ उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दी जाएगी। कैंडिडेट्स को अपने साथ सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपी लेकर संबंधित कॉलेज में पहुंचना होगा।

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नीट एसएस के लिए अब तक की टाइमलाइन

बता दें कि नीट एसएस राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 10 से 15 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की सुविधा 17 मार्च को सुबह 8 बजे तक मिली थी। आवंटन की प्रक्रिया 17 मार्च को हुई, और अब प्रोविजनल रिजल्ट जारी किए गए।

सीट आवंटन के अंतिम परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। यदि उम्मीदवारों को अपनी आवंटित सीटों में कोई विसंगति नजर आती है, तो उन्हें कल, 18 मार्च को सुबह 11 बजे तक ईमेल के माध्यम से एमसीसी को सूचित करना होगा।

संबंधित कॉलेज में इन डॉक्युमेंट्स को लेकर पहुंचे

नीट एसएस 2025 का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड

एमबीबीएस और एमडी/एमएस की डिग्री और मार्कशीट

प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर

पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट