NEET SS Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट एसएस काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने राउंड 2 काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, वे अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

कल से शुरू होगी रिपोर्टिंग

राउंड 2 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अगला महत्वपूर्ण चरण अलॉटेड संस्थान में रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवारों को MCC की ओर से निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा के अनुसार अपने अलॉटेड कॉलेज/संस्थान में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

NEET SS Round 2 Seat Allotment Result कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Super Speciality Counselling सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. NEET SS Counselling 2025 से संबंधित Round 2 Seat Allotment Result लिंक खोलें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देखें।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

सीट अलॉट होने के बाद क्या करें?

राउंड 2 में सीट अलॉट होने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने अलॉटमेंट की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। इसके बाद MCC द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे रिपोर्टिंग की तारीख, जरूरी दस्तावेज, फीस और संस्थान से जुड़े निर्देश ध्यान से पढ़ लें। किसी भी अपडेट के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को ही अंतिम और विश्वसनीय स्रोत मानें।

NEET SS Counselling 2025: महत्वपूर्ण अपडेट

अपडेट जानकारी काउंसलिंग NEET SS 2025 राउंड राउंड 2 रिजल्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट रिजल्ट जारी 13 अगस्त 2026 रिपोर्टिंग 14 अगस्त 2026 से रिजल्ट वेबसाइट mcc.nic.in

NEET SS Round 2 Result: छात्रों के लिए अगला कदम

राउंड 2 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अब सबसे जरूरी काम समय पर रिपोर्टिंग करना है। सीट अलॉटमेंट के बाद एडमिशन प्रक्रिया को लेकर MCC और संबंधित मेडिकल संस्थान के निर्देशों का पालन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया समय रहते पूरी करें।

NEET SS Counselling 2025 Round 2 Seat Allotment Result Direct Link