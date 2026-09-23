NEET SS 2025 Revised Cutoff: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट एसएस-2025 के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में बदलाव किया है। सुपर स्पेशियलिटी प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल 50वें से घटाकर 30वां पर्सेंटाइल कर दिया गया है। यह संशोधित मानदंड NEET-SS 2025 के संबंधित क्वेश्चन पेपर ग्रुप पर लागू होगा।

एनबीईएमएस के संशोधित नोटिस के अनुसार, संबंधित प्रश्नपत्र समूह में 30वें पर्सेंटाइल या उससे ऊपर अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अब नीट-एसएस 2025 में क्वालिफाइड माना जाएगा। इसके साथ ही सभी 15 क्वेश्चन पेपर ग्रुप्स के लिए नए क्वालिफाइंग कटऑफ स्कोर भी जारी कर दिए गए हैं।

NEET SS 2025 Cutoff: किस ग्रुप में कितने अंक चाहिए?

नीट-SS परीक्षा का स्कोर 600 अंकों में होता है। 30वें पर्सेंटाइल पर संशोधित ग्रुप-वाइज क्वालिफाइंग स्कोर इस प्रकार हैं:

प्रश्न पत्र समूह 30वें परसेंटाइल पर नया कट-ऑफ कुल अंक एनेस्थिसियोलॉजी 249 600 क्रिटिकल केयर मेडिसिन 254 600 ईएनटी 247 600 मेडिकल 175 600 मेडिकल ऑन्कोलॉजी 180 600 माइक्रोबायोलॉजी 306 600 ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी 325 600 ऑर्थोपेडिक्स 256 600 पीडियाट्रिक 231 600 पैथोलॉजी 238 600 फार्माकोलॉजी 213 600 साइकियाट्री 302 600 रेडियोडायग्नोसिस 315 600 रेस्पिरेटरी मेडिसिन 285 600 सर्जिकल 243 600

पहले कितना था NEET SS का क्वालिफाइंग कटऑफ?

नीट-एसएस 2025 के परिणाम के समय क्वालिफाइंग मानदंड 50वां पर्सेंटाइल था। उस समय ग्रुप के अनुसार कटऑफ 225 से 389 अंकों के बीच था। उदाहरण के लिए मेडिकल ग्रुप का कटऑफ 225, एनेस्थिसियोलॉजी का 284, रेडियोडायग्नोसिस का 356 और माइक्रोबायोलॉजी का 389 अंक था। अब 30वें पर्सेंटाइल की नई सीमा लागू होने के बाद संबंधित ग्रुप में तय संशोधित अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार क्वालिफाइड माने जाएंगे।

क्यों घटाया गया NEET SS 2025 का कटऑफ?

यह बदलाव नीट-एसएस काउंसलिंग में खाली रह गई सुपर स्पेशियलिटी सीटों के संदर्भ में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद 1,857 सुपर स्पेशियलिटी सीटें खाली रह गई थीं। इनमें बड़ी संख्या अत्यधिक विशिष्ट मेडिकल और सर्जिकल क्षेत्रों की सीटों की थी।

केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि कटऑफ 50वें से 30वें पर्सेंटाइल करने से करीब 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार प्रस्तावित स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल होने के योग्य हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2026 के आदेश के बाद इस व्यवस्था को मंजूरी दी।

Special Stray Vacancy Round में किसे मिलेगा मौका?

संशोधित कटऑफ का इस्तेमाल प्रस्तावित स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए किया जाना है। केंद्र के अनुसार, 30वें पर्सेंटाइल या उससे ऊपर आने वाले उम्मीदवार इस राउंड के लिए पात्र होंगे। पहले की काउंसलिंग में सीट लेकर उसे जॉइन कर चुके उम्मीदवारों को इस विशेष राउंड में अपग्रेडेशन के लिए शामिल करने का प्रावधान नहीं रखा गया है।

NEET SS 2025 में रैंक पर क्या असर पड़ेगा?

एनबीईएमएस के अनुसार, कटऑफ कम होने के बाद क्वेश्चन पेपर ग्रुप स्पेसेफिक रैंक में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये रैंक 23 जनवरी 2026 को घोषित किए गए थे। साथ ही संशोधित कटऑफ के कारण नया स्कोरकार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

इसलिए जिन उम्मीदवारों का स्कोर अब संशोधित 30वें पर्सेंटाइल की सीमा में आता है, उनके लिए क्वालिफाइंग स्थिति में बदलाव हो सकता है, लेकिन उनकी पहले घोषित ग्रुप-स्पेसिफिक रैंक वही रहेगी।

उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?

जिन उम्मीदवारों के अंक नए 30वें पर्सेंटाइल कटऑफ के बराबर या उससे अधिक हैं, उन्हें आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित MCC/DGHS के निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए। NBEMS ने संशोधित परिणाम की जानकारी मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) को भी साझा की है।