NEET PG Result 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट PDF में उम्मीदवारों का एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, प्राप्त अंक और ऑल इंडिया रैंक दर्ज है।

कब और कितने उम्मीदवारों ने दी थी नीट पीजी परीक्षा 2026

नीट पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के लिए 2,73,096 उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 2,65,980 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा देशभर के 339 शहरों में 1,111 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जयपुर के दो केंद्रों पर तकनीकी समस्या से प्रभावित 2,445 उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी।

NEET PG Result 2026: कब जारी हुआ रिजल्ट?

NBEMS ने 24 सितंबर 2026 को NEET PG 2026 का परिणाम जारी किया। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है। अभ्यर्थी इस PDF में अपना एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर सर्च करके परिणाम देख सकते हैं।

नीट पीजी 2026 परीक्षा पास करने के बाद क्या होगा

नीट पीजी के जरिए मेडिकल उम्मीदवारों को एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा जैसे पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। NBEMS के अनुसार NEET PG देशभर में इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रमुख प्रवेश परीक्षा है।

NEET PG Result 2026 कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के Public Notices सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. यहां NEET PG 2026 Result से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रिजल्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 5. अब Ctrl+F दबाकर अपना एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर सर्च करें।

स्टेप 6. अपना प्राप्त अंक और ऑल इंडिया रैंक चेक करें।

स्टेप 7. रिजल्ट PDF को डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

NEET PG 2026 Cut Off जारी, कैटेगरी वाइज देखें

रिजल्ट के साथ इस वर्ष की क्वालिफाइंग कटऑफ भी जारी की गई है। कैटेगरी के अनुसार कटऑफ इस प्रकार है:

कैटेगरी क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कटऑफ अंक जनरल ईडब्ल्यूएस 50वां पर्सेंटाइल 262 अंक जनरल- पीडब्ल्यूडी 45वां पर्सेंटाइल 244 अंक एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी 40वां पर्सेंटाइल 226 अंक



नीट पीजी 2026 रिजल्ट के बाद अब क्या होगा?

नीट पीजी रिजल्ट जारी होने के बाद सफल और पात्र उम्मीदवारों के लिए आगे काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

इसी प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवार अपनी रैंक, कैटेगरी, उपलब्ध सीटों और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।



