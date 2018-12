NEET- PG, MDS 2019 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। National Board of Examinations (NSE) ने NEET- PG 2019 Admit Cards जारी किए हैं। अभ्यर्थी अपने NEET- PG 2019 Admit Cards ऑनलाइन NSE की आधिकारिक वेबसाइट www.nbe.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं NEET- PG 2019 Admit Cards डाउनलोड करने का तरीका। NEET- PG 2019 Admit Cards डाउनलोड करने के लिए बताई गई वेबसाइट पर विजिट करें। होम पेज से NEET- PG का टैब सिलेक्ट करें। अब एक नया वेब पेज खुलेगा। यहां से “CLICK HERE TO DOWNLOAD YOUR ADMIT CARD” लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मांगी गई डिटेल्स जैसे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट करें।

ये डिटेल्स सबमिट करते ही आप लॉगइन कर NEET- PG 2019 Admit Cards डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे परीक्षा के लिए जाते समय अपने एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक फोटो आईडी प्रूफ भी साथ जरूर रखें। NEET PG परीक्षा 6 जनवरी, 2019 को आयोजित होगी और परीक्षा परिणाम 31 जनवरी, 2019 को घोषित हो सकते हैं। MD/MS और PG Diploma कोर्सेज में दाखिला पाने के लिए NEET-PG एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है। किसी और परीक्षा से MD/MS या PG Diploma कोर्स में दाखिला नहीं मिल सकता। NEET-PG 2019 कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) है। इस परीक्षा का आयोजन National Board of Examinations यानी NBE करा रहा है।

इसके अलावा NBE NEET-MDS परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर, 2018 को सिंगल सेशन में कराएगा। इसके नतीजे 15 जनवरी तक जारी होने की उम्मीद है। NEET-MDS 2019 परीक्षा क्वॉलिफाई करने वालों को ही Dental PG कोर्स में दाखिला मिलता है। परीक्षा सिंगल सेशन में कम्प्यूटर बेस्ड मोड में कराई जाएगी।

