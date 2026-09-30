NEET PG Counselling 2026: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इंस्टीट्यूट और कोर्स-वाइज PG सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। एनएमसी की ओर से यह सीट मैट्रिक्स 29 सितंबर 2026 की स्थिति के आधार पर जारी की गई है।

इस सीट मैट्रिक्स में मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा सहित पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की स्वीकृत सीटों की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल उपलब्ध पीजी सीटों की संख्या करीब 58 हजार तक पहुंच गई है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 5,827 सीटों की बढ़ोतरी बताई गई है।

NEET PG 2026 Seat Matrix में क्या-क्या जानकारी है?

एनएमसी की जारी सीट मैट्रिक्स में उम्मीदवारों को संस्थान और पाठ्यक्रम के हिसाब से सीटों की जानकारी मिलेगी। इसमें संबंधित पीजी कोर्स के लिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) की ओर से स्वीकृत सीटें शामिल हैं।

उम्मीदवार इस डेटा का इस्तेमाल अपनी कॉलेज और कोर्स की पसंद तैयार करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, सीट मैट्रिक्स को अंतिम मानने से पहले उम्मीदवारों को आगे जारी होने वाले संशोधन और MCC के आधिकारिक अपडेट भी देखते रहना चाहिए।

NEET PG 2026 सीट मैट्रिक्स की मुख्य बातें

जानकारी विवरण सीट मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट और कोर्स वाइज सत्र 2026-27 जारी करने वाली संस्था एनएमसी आधार तारीख 29 सितंबर 2026 प्रमुख कोर्स एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा आदि कुल पीजी सीटें करीब 58,000 पिछले साल से वृद्धि करीब 5,827 सीटें सीटों की स्वीकृति MARB/NMC प्रक्रिया के आधार पर काउंसलिंग एमएमसी के माध्यम से संबंधित पीजी सीटों के लिए

इतनी सीटें बढ़ी

नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के लिए इस बार पीजी मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, एनएमसी की नई सीट मैट्रिक्स में करीब 58,000 PG सीटें लिस्टेड हैं और पिछले साल की तुलना में लगभग 5,827 सीटें ज्यादा हैं।

इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों के सामने एमडी/एमएस और अन्य पीजी विकल्पों के लिए पहले की तुलना में अधिक सीटें उपलब्ध होंगी। हालांकि, किसी उम्मीदवार को वास्तव में कौन सी सीट उपलब्ध होगी, यह उसकी रैंक, कैटेगरी, क्वालिफाइंग स्थिति, विकल्प और काउंसलिंग के नियमों पर निर्भर करेगा।

NMC ने किन सीटों को किया है शामिल?

एनएमसी की सीट मैट्रिक्स में उन पीजी कोर्स और सीटों को शामिल किया गया है जिन्हें संबंधित प्रक्रिया के तहत स्वीकृति मिल चुकी है। एनएमसी के अनुसार इसमें 2026-27 में नए पीजी कोर्स शुरू करने या पहले से चल रहे कोर्स में सीटें बढ़ाने के लिए लंबित आवेदन शामिल नहीं हैं। इसलिए आने वाले समय में यदि किसी संस्थान को अतिरिक्त सीटों या नए कोर्स की मंजूरी मिलती है तो सीट मैट्रिक्स में बदलाव संभव है।

NEET PG Counselling 2026 अभी कब शुरू होगी?

एनएमसी ने सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है लेकिन एमएमसी की वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 काउंसलिंग का पूरा राउंड-वाइज शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। एमसीसी के पीजी मेडिकल काउंसलिंग पेज पर फिलहाल सीट मैट्रिक्स का इंतजार किए जाने की सूचना थी, जबकि अब एनएमसी की ओर से पीजी सीट मैट्रिक्स जारी हो चुकी है।

NEET PG Seat Matrix का इस्तेमाल कैसे करें?

सीट मैट्रिक्स उम्मीदवारों के लिए सिर्फ सीटों की संख्या देखने का दस्तावेज नहीं है। इससे कॉलेज और स्पेशियलिटी की उपलब्धता समझने में मदद मिलती है। इससे मिलने वाली जानकारी इस प्रकार है।

किस मेडिकल कॉलेज में कौन सा PG कोर्स उपलब्ध है?

किसी खास ब्रांच में कितनी सीटें हैं?

सरकारी/प्राइवेट/डीम्ड संस्थान में विकल्प क्या हैं?

किस कॉलेज में कौन सा कोर्स स्वीकृत है?

पसंदीदा कॉलेज में संबंधित स्पेशियलिटी की सीट उपलब्ध है या नहीं?

इसके बाद उम्मीदवार अपनी रैंक और अन्य पात्रताओं को ध्यान में रखकर चॉइस लिस्ट तैयार कर सकता है।

NEET PG 2026 Seat Matrix कहां देखें?

एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर 29 सितंबर 2026 की स्थिति वाली पीजी सीट मैट्रिक्स जारी की गई है। एनएमसी की वेबसाइट के व्हाट्स न्यू सेक्शन में इसका नोटिस उपलब्ध है।