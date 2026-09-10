NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी 2026 परीक्षा देने वाले मेडिकल उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से नीट पीजी 2026 प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 सितंबर को आंसर-की जारी हो सकती है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक इसकी तारीख और समय को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

इस बार उम्मीदवारों को पहली बार अपनी मार्क की गई प्रतिक्रियाओं, प्रश्न आईडी और सही उत्तर देखने का मौका मिलेगा। इससे अभ्यर्थी आंसर-की के आधार पर अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे।

पहली बार मिलेगी Response Sheet और Answer Key

NEET PG 2026 के लिए NBEMS की आंसर-की व्यवस्था इस बार खास है। सुप्रीम कोर्ट के पारदर्शिता संबंधी निर्देशों के बाद NBEMS ने उम्मीदवारों को रॉ स्कोर, आंसर-की और नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनाई है। 2026 में उम्मीदवार अपने Applicant Login के जरिए प्रश्नों की आईडी, सही उत्तर और परीक्षा में चुने गए अपने उत्तर देख सकेंगे।

NEET PG 2026 Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से इसे चेक कर सकेंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर NEET PG 2026 सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Applicant Login पर जाएं।

स्टेप 4. अपनी लॉगिन डिटेल दर्ज करके पोर्टल में प्रवेश करें।

स्टेप 5. NEET PG 2026 Answer Key/Response Sheet लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर सही उत्तर और आपके द्वारा दिए गए उत्तर दिखाई देंगे।

स्टेप 7. आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें।

स्टेप 8. भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख सकते हैं।

Response Sheet में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

उम्मीदवारों को रिस्पॉन्स शीट के माध्यम से परीक्षा में दिए गए अपने उत्तरों को सही उत्तरों से मिलाने का मौका मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से ये जानकारी देखी जा सकेगी:

परीक्षा का नाम

प्रश्न आईडी

सही उत्तर

उम्मीदवार द्वारा चुना गया उत्तर

प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलने वाले अंक

संबंधित प्रश्न की प्रतिक्रिया/उत्तर स्थिति

इतने उम्मीदवारों ने कराया था रजिस्ट्रेशन

नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,096 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा 30 अगस्त को देशभर के 1,111 केंद्रों और 339 शहरों में आयोजित की गई। कुल 2,65,980 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से करीब 2,63,535 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पूरी कर सके।

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