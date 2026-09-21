NEET PG Answer Key 2026 Live Updates:नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) जल्द ही नीट पीजी 2026 की प्रोविजनल आंसर की और उम्मीदवारों की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी कर सकता है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक आंसर की जारी करने की कोई निश्चित तारीख और समय घोषित नहीं किया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अपडेट इसी सप्ताह सामने आ सकता है।
इस बार नीट पीजी की आंसर की को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिलेगा। नीट पीजी 2026 के लिए पहली बार उम्मीदवारों को अपनी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देखने का अवसर मिलेगा। यानी अभ्यर्थी यह जांच सकेंगे कि परीक्षा के दौरान उन्होंने किस प्रश्न के लिए कौन-सा विकल्प चुना था और NBEMS के अनुसार उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
30 सितंबर तक जारी होगा नीट पीजी रिजल्ट
एनबीईएमएस के तय कार्यक्रम के अनुसार नीट पीजी 2026 का रिजल्ट 30 सितंबर 2026 तक जारी किया जाना है। ऐसे में अब प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अगला बड़ा अपडेट यही है। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकेंगे।
रिस्पॉन्स शीट में क्या मिलेगी जानकारी ?
उम्मीदवार रिस्पॉन्स शीट में निम्न जानकारी देख सकेंगे:
|जानकारी
|क्या मिलेगा
|प्रश्न आईडी
|प्रत्येक प्रश्न की पहचान संख्या
|रिकार्डेड रिस्पॉन्स
|अभ्यर्थी ने जो विकल्प चुना
|सही उत्तर
|एनबीईएमएस के अनुसार सही विकल्प
|अंक
|संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिए अंक
इससे उम्मीदवार अपने उत्तरों को आधिकारिक उत्तरों से मिलाकर परीक्षा में प्रदर्शन का आकलन कर सकेंगे।
कब हुआ था NEET PG Exam
नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद जयपुर के कुछ प्रभावित परीक्षा केंद्रों के उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर 2026 को दोबारा परीक्षा भी आयोजित की गई थी। NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर इन परीक्षाओं से संबंधित नोटिस भी जारी किए गए हैं। मुख्य परीक्षा में 2.65 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा MD, MS और PG Diploma जैसे स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी।
NEET PG 2026 Answer Key कैसे चेक करें?
आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद उम्मीदवार NBEMS के NEET PG पोर्टल के माध्यम से इन्हें देख सकेंगे। इसके लिए सामान्य तौर पर ये चरण अपनाने होंगे:
स्टेप 1. NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. Examinations सेक्शन में जाएं।
स्टेप 3. NEET PG के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 4. NEET PG 2026 के एप्लीकेशन/कैंडिडेट लॉगिन लिंक को खोलें।
स्टेप 5. अपनी लॉगिन डिटेल दर्ज करें।
स्टेप 6. NEET PG 2026 Answer Key और Response Sheet के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 7. स्क्रीन पर Question ID, Correct Answer और Recorded Response देखें।
स्टेप 8. भविष्य के संदर्भ के लिए रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड या सेव कर लें।
आंसर की से संभावित स्कोर का लगा सकेंगे अनुमान
प्रोविजनल आंसर की आने के बाद उम्मीदवार अपने सही और गलत उत्तरों की संख्या के आधार पर संभावित स्कोर का अनुमान भी लगा सकते हैं। NEET PG की मार्किंग स्कीम के अनुसार सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। बिना प्रयास किए गए प्रश्न के लिए अंक नहीं दिए जाते।
NBEMS ने Answer Key की तारीख नहीं बताई
NEET PG 2026 आंसर की को लेकर अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है कि NBEMS ने रिलीज डेट और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्टों में आंसर की जल्द आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। NBEMS हेल्पडेस्क ने भी उम्मीदवारों से अनधिकृत अपडेट और सोशल मीडिया पर चल रही तारीखों पर भरोसा नहीं करने को कहा है।
Response Sheet में क्या दिखेगा?
NEET PG 2026 की रिस्पॉन्स शीट उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी। इसमें परीक्षा के दौरान उम्मीदवार द्वारा दिए गए उत्तरों की जानकारी उपलब्ध होगी। आंसर की के साथ इसे देखने पर उम्मीदवार यह पता कर सकेंगे कि किसी प्रश्न के लिए उन्होंने कौन-सा विकल्प चुना था और आधिकारिक उत्तर क्या है। इससे संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। उम्मीदवारों को रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।
पहली बार जारी होगी Answer Key
NEET PG 2026 में पहली बार उम्मीदवारों को आधिकारिक आंसर की के साथ अपनी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट देखने का मौका मिलेगा। सूचना बुलेटिन के अनुसार, उम्मीदवार अपने प्रश्न आईडी, सही उत्तर और परीक्षा के दौरान रिकॉर्ड किए गए अपने उत्तरों को देख सकेंगे। इससे अभ्यर्थियों को अपने संभावित प्रदर्शन का आकलन करने में मदद मिलेगी। आंसर की उपलब्ध होने के बाद उम्मीदवारों को अपने उत्तरों का सावधानी से मिलान करना चाहिए।
कब तक आएगा NEET PG 2026 Result
NEET PG 2026 के उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट की समयसीमा स्पष्ट है। NBEMS हेल्पडेस्क ने 21 सितंबर को पुष्टि की है कि NEET PG 2026 का रिजल्ट 30 सितंबर को घोषित किया जाएगा। हालांकि आंसर की और रिस्पॉन्स शीट कब जारी होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड की ओर से किसी भी नए अपडेट की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।
NEET PG Answer Key 2026 का इंतजार जारी
NEET PG 2026 में शामिल मेडिकल उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट का इंतजार है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने अभी तक आंसर की जारी करने की निश्चित तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवार लगातार आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देख रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, आंसर की जल्द जारी होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल किसी भी अनधिकृत तारीख को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए।