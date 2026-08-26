NEET PG Admit Card 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना हॉल टिकट NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और उम्मीदवार से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है।

NEET PG 2026 Admit Card: आज जारी हुआ हॉल टिकट

NEET PG 2026 के एडमिट कार्ड को लेकर NBEMS ने रिलीज डेट में बदलाव किया था। बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर 24 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी करने की संशोधित तारीख से संबंधित सूचना प्रकाशित की गई थी।

अब उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें।

NEET PG 2026 Exam Date: 30 अगस्त को परीक्षा

NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देश भी दिए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले हॉल टिकट को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए।

NEET PG Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना NEET PG 2026 Hall Ticket डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर NEET PG 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर NEET PG Admit Card दिखाई देगा।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड में ये डिटेल जरूर चेक करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्न जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।

उम्मीदवार का नाम

फोटो और अन्य व्यक्तिगत विवरण

रोल नंबर/आवेदन संबंधी जानकारी

परीक्षा की तारीख

परीक्षा का समय

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन नीट पीजी एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा वैध ओरिजिनल फोटो पहचान पत्र भी जरूरी होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और केंद्र के पते को जरूर जांच लें। आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त समय पहले पहुंचना बेहतर रहेगा।

सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें

नीट पीजी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की सूचनाएं प्रसारित हो रही थीं। NBEMS ने उम्मीदवारों को गलत या भ्रामक जानकारी पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है। परीक्षा से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए केवल NBEMS की आधिकारिक सूचना को ही मान्य माना जाना चाहिए।

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