NEET-PG Admission System Change: मेडिकल पीजी में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव संभव है। नीट पीजी के क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में कटौती से जुड़े विवाद के बीच एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने एडमिशन सिस्टम में सुधार की चर्चा तेज कर दी है। 2027 से दाखिले की प्रक्रिया में रैंक को अधिक महत्व देने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, किसी भी बदलाव को अंतिम नियम मानने से पहले केंद्र सरकार और संबंधित मेडिकल नियामक संस्थाओं के आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा।

क्या है मामला ?

यह मामला नीट पीजी 2025-26 की काउंसलिंग के दौरान क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में की गई भारी कटौती से जुड़ा है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा एडमिशन सिस्टम की समीक्षा के लिए 12 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी।

NEET-PG Admission 2027: क्या बदल सकता है दाखिले का सिस्टम?

नीट पीजी में क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल का इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जाता है कि कौन-सा उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल होने के योग्य है। वहीं, रैंक उम्मीदवारों की मेरिट स्थिति बताती है और सीट आवंटन में अहम भूमिका निभाती है।

इसलिए पर्सेंटाइल और रैंक की भूमिका को समझना जरूरी है। रैंक आधारित सीट आवंटन पहले से ही एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रस्तावित बदलाव का महत्व इस बात में होगा कि भविष्य में काउंसलिंग के लिए पात्रता तय करने और खाली सीटों को भरने के नियम किस तरह बनाए जाते हैं।

यदि कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नई व्यवस्था लागू होती है, तो NEET-PG उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ और काउंसलिंग की पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है।

क्यों उठी NEET-PG एडमिशन सिस्टम बदलने की मांग?

नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग के तीसरे राउंड से पहले जनवरी 2026 में क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल घटाया गया था। इस फैसले के बाद बहुत कम अंक पाने वाले और कुछ श्रेणियों में निगेटिव स्कोर वाले उम्मीदवार भी काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए थे।

इस फैसले पर मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता, मेरिट और पीजी सीटों के आवंटन को लेकर सवाल उठे। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कटऑफ में इतनी बड़ी कटौती से मेडिकल पीजी में दाखिले के मानकों पर असर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने खाली रह जाने वाली पीजी मेडिकल सीटों को भरने की जरूरत का हवाला दिया था। सरकार का पक्ष रहा है कि क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कम करने से काउंसलिंग के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है, लेकिन सीटों का आवंटन मेरिट और रैंक के आधार पर किया जाता है।

NEET-PG 2025 में कितना घटाया गया था क्वालिफाइंग कटऑफ?

जनवरी 2026 में जारी संशोधित मानदंडों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में बड़ी कटौती की गई थी।

श्रेणी पहले निर्धारित पर्सेंटाइल संशोधित पर्सेंटाइल संशोधित कटऑफ स्कोर जनरल/ईडबल्यूएस 50वां 7वां 103 जनरल पीडब्ल्यूबीडी 45वां 5वां 90 एससी/एसटी/ओबीसी और संबंधित बीडब्ल्यूबीडी श्रेणियां 40वां 0वां -40

ये आंकड़े NEET-PG 2025-26 के लिए जारी संशोधित कटऑफ से संबंधित हैं। इन्हें 2027 की संभावित व्यवस्था के कटऑफ के रूप में न देखा जाए।

कटऑफ में बदलाव के बाद अतिरिक्त उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पात्र हुए। सरकार ने इसे खाली पीजी मेडिकल सीटों को भरने की जरूरत से जोड़ा, जबकि याचिकाकर्ताओं ने मेडिकल शिक्षा के मानकों को लेकर चिंता जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों गठित कराई एक्सपर्ट कमेटी?

नीट पीजी के क्वालिफाइंग कटऑफ में कटौती को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा एडमिशन सिस्टम की व्यापक समीक्षा की जरूरत पर ध्यान दिया। केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2026 के आदेश के तहत 12 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के प्रमुख को सौंपी गई।

कमेटी को मुख्य रूप से तीन काम दिए गए, जो इस प्रकार हैं।

नीट के जरिए दाखिले की मौजूदा व्यवस्था का व्यापक ऑडिट करने की प्रक्रिया तैयार करना।

एडमिशन सिस्टम में मौजूद कमियों और खामियों की पहचान करना।

व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक और लागू किए जा सकने वाले सुझाव देना।

सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को संबंधित पक्षों से सुझाव लेने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। 6 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया था।

क्या 2027 से लागू हो जाएगा नया नियम?

सबसे अहम सवाल यही है कि कमेटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार और संबंधित नियामक संस्थाएं किस रूप में स्वीकार करती हैं। रिपोर्ट में सुझाए गए बदलाव अपने आप लागू नहीं हो जाते। इसके लिए संबंधित प्राधिकरणों का फैसला और आवश्यक आधिकारिक अधिसूचना जरूरी होगी।

इसलिए NEET-PG 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अभी से पर्सेंटाइल व्यवस्था खत्म होने या किसी नई रैंक-आधारित पात्रता प्रणाली के लागू होने को अंतिम निर्णय नहीं मानना चाहिए।