NEET PG 2026 Toppers List: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी 2026 रिजल्ट 24 सितंबर 2026 को जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ ही परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की रैंक लिस्ट भी सामने आ गई है। इस साल AIR 1 हासिल करने वाले उम्मीदवार ने 720 में से 641 अंक प्राप्त किए हैं।

टॉप-20 में शामिल उम्मीदवारों के अंक 614 से 641 के बीच हैं। यानी AIR 1 और टॉप-20 में अंतिम स्थान के स्कोर के बीच 27 अंकों का अंतर है। टॉप रैंक पर पहुंचने वाले उम्मीदवार का रोल नंबर और एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर NBEMS की रिजल्ट लिस्ट में दर्ज है।

NEET PG 2026 में 641 अंक लाकर हासिल की AIR 1

नीट पीजी 2026 में रोल नंबर 26661005596 वाले उम्मीदवार ने 641 अंक हासिल करके ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है। दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के 633 अंक हैं, जबकि तीसरे स्थान पर 626 अंक रहे।

इस बार टॉप-3 में ही स्कोर में बड़ा अंतर दिखाई देता है, जबकि रैंक 4 से 7 तक चार उम्मीदवारों ने समान 625 अंक हासिल किए हैं। इसके बाद AIR 8 के उम्मीदवार का स्कोर 621 अंक है।

NEET PG 2026 Top 20: किस रैंक पर कितने अंक?

NBEMS के रिजल्ट डेटा के आधार पर टॉप-20 रैंकर्स की जानकारी नीचे दी गई है। रिजल्ट में उम्मीदवारों की पहचान एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और रोल नंबर के माध्यम से दी गई है।

AIR एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर रोल नंबर अंक/720 1 PG26100116 26661005596 641 2 PG26045741 26661233782 633 3 PG26098480 26661025642 626 4 PG26206618 26661240508 625 5 PG26061731 26661201733 625 6 PG26013039 26661175701 625 7 PG26108345 26661235346 625 8 PG26062259 26661126292 621 9 PG26144638 26661083210 620 10 PG26160298 26661198378 620 11 PG26178417 26661175751 620 12 PG26174384 26661061693 619 13 PG26067399 26661191277 618 14 PG26015218 26661199337 617 15 PG26178915 26661154684 616 16 PG26028341 26661040738 616 17 PG26204882 26661128416 616 18 PG26073372 26661039989 616 19 PG26276254 26661063786 615 20 PG26103419 26661093533 614

उपलब्ध रिजल्ट डेटा में यही टॉप-20 रैंक, रोल नंबर और स्कोर दर्ज हैं।

चर्चा में 625 अंक वाले उम्मीदवार

नीट पीजी 2026 टॉप-20 लिस्ट में एक दिलचस्प स्थिति AIR 4 से AIR 7 के बीच देखने को मिलती है। इन चारों उम्मीदवारों का स्कोर समान यानी 625 अंक है। इसके बावजूद उन्हें अलग-अलग ऑल इंडिया रैंक मिली है।

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीट पीजी में रैंक केवल अंक देखने से तय नहीं होती; समान अंक होने की स्थिति में लागू टाई-ब्रेकिंग क्राइटेरिया के आधार पर रैंक निर्धारित की जाती है। एनबीईएमएस के अनुसार, नीट पीजी रैंक उम्मीदवार के वास्तविक प्राप्त अंकों और लागू टाई-ब्रेकिंग नियमों के आधार पर तैयार की गई है।

टॉप-20 में 614 से 641 अंक तक का स्कोर

टॉप-20 सूची को देखें तो सबसे अधिक अंक 641 और 20वें स्थान पर 614 हैं। वहीं चार उम्मीदवार 625 अंक के साथ टॉप-7 में शामिल हैं। यानी इस साल टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को 720 में से लगभग 89 प्रतिशत अंक मिले हैं, जबकि टॉप-20 में शामिल अंतिम उम्मीदवार का स्कोर लगभग 85.3 प्रतिशत है।

AIR 1 और AIR 2 के बीच 8 अंक का अंतर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान के बीच 7 अंक का अंतर है।

NEET PG 2026 में कितने उम्मीदवार शामिल हुए?

नीट पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की गई थी। जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए बाद में पुनर्परीक्षा भी कराई गई। इस प्रक्रिया के बाद NBEMS ने परिणाम घोषित किया। रिपोर्ट के अनुसार इस साल करीब 2.66 लाख उम्मीदवारों ने NEET PG परीक्षा दी। NBEMS के परिणाम में उम्मीदवारों के रॉ स्कोर और ऑल इंडिया रैंक शामिल हैं।

NEET PG 2026 का रिजल्ट कहां और कैसे देखें?

उम्मीदवार अपना NEET PG रिजल्ट और रैंक लिस्ट NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. NEET PG परीक्षा सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. वर्ष 2026 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रिजल्ट/रैंक लिस्ट PDF खोलें।

स्टेप 5. PDF में अपने रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर से सर्च करें।

स्टेप 6. अपनी ऑल इंडिया रैंक और प्राप्त अंक चेक करें।

स्टेप 7. रिजल्ट की कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

कब मिलेगा NEET PG 2026 Scorecard?

नीट पीजी 2026 का व्यक्तिगत स्कोरकार्ड 1 अक्टूबर 2026 या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। NBEMS के अनुसार स्कोरकार्ड वेबसाइट पर छह महीने तक उपलब्ध रहेगा।

NEET PG 2026 Cutoff भी जारी

रिजल्ट के साथ नीट पीजी 2026 की कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग कटऑफ भी सामने आई है।

कैटेगरी क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल कटऑफ अंक General/EWS 50वां पर्सेंटाइल 262 General PwBD 45वां पर्सेंटाइल 244 SC/ST/OBC सहित PwBD 40वां पर्सेंटाइल 226

ये क्वालिफाइंग कटऑफ एमडी, एमएस, डीएनबी, डॉक्टर एनबी डायरेक्ट 6 ईयर और पीजी मेडिकल डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लागू है। हालांकि केवल कटऑफ पार करना अपने आप में सीट मिलने की गारंटी नहीं है; आगे काउंसलिंग और अन्य पात्रता शर्तें लागू होंगी।

अब आगे क्या होगा?

नीट पीजी रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों की नजर अब काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया पर रहेगी। उम्मीदवार अपनी रैंक, कैटेगरी, उपलब्ध सीटों और पात्रता के अनुसार आगे की प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।

एनबीईएमएस के अनुसार, रिजल्ट में रैंक उम्मीदवार के वास्तविक प्राप्त अंकों और लागू टाई-ब्रेकिंग नियमों पर आधारित है। इसलिए काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों के लिए अपनी रैंक और पात्रता से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार रखना महत्वपूर्ण होगा।