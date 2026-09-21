NEET PG 2026 Result: मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से परीक्षा परिणाम 30 सितंबर 2026 तक जारी किया जाएगा। वहीं, उम्मीदवारों को जिस आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार है, उसकी सटीक रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, नीट पीजी 2026 आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट रिजल्ट से पहले जारी की जाएगी, लेकिन इसे किस तारीख को जारी किया जाएगा, इस पर फिलहाल कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई है।

30 सितंबर तक NEET PG रिजल्ट

नीट पीजी 2026 के सूचना बुलेटिन में परिणाम को 30 सितंबर 2026 तक घोषित करने का शेड्यूल दिया गया है। अब एनबीईएमएस हेल्पडेस्क ने भी इसी समयसीमा की पुष्टि की है। यानी अभ्यर्थियों को सितंबर के अंत तक अपने रिजल्ट का इंतजार करना होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार आंसर की और कैंडिडेट रिस्पॉन्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। एनबीईएमएस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आंसर की और उम्मीदवारों द्वारा दर्ज किए गए उत्तर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

NEET PG Answer Key 2026 कब आएगी?

फिलहाल एनबीईएमएस ने आंसर की जारी करने की तारीख और समय घोषित नहीं किया है। हेल्पडेस्क की ओर से बताया गया है कि रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। हालांकि, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को रिजल्ट से पहले जारी किया जाना है।

NEET PG 2026: अभी क्या स्थिति है?

अपडेट स्थिति नीट पीजी परीक्षा 30 अगस्त 2026 प्रभावित उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा 5 सितंबर 2026 आंसर-की जारी होगी रिस्पॉन्स शीट आंसर-की के साथ जारी होगी आंसर-की तारीख अभी जारी नहीं नीट पीजी रिजल्ट 30 सितंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in

नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित हुई थी। कुछ प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 5 सितंबर को दोबारा परीक्षा कराई गई थी। अब सभी उम्मीदवारों की नजर आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और इसके बाद रिजल्ट पर है।

NEET PG 2026 में कितने सवाल और कितने अंक?

NEET PG 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा थी। परीक्षा में 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए और परीक्षा की अवधि 3 घंटे 30 मिनट थी।

मार्किंग स्कीम के अनुसार, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाता है और अनुत्तरित प्रश्न के लिए अंक नहीं मिलते। उम्मीदवार आंसर की और अपनी रिस्पॉन्स शीट मिलने के बाद इसी मार्किंग स्कीम के आधार पर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

NEET PG 2026 Answer Key कैसे चेक करें?

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार इन चरणों के जरिए इसे चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. NEET PG 2026 से संबंधित सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Answer Key/Response Sheet से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 5. अपनी Response Sheet और उपलब्ध Answer Key देखें।

स्टेप 6. भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड कर लें।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

नीट पीजी रिजल्ट जारी होने के बाद क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए पीजी मेडिकल सीटों पर एडमिशन की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नीट पीजी के जरिए एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा जैसे पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है।

काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को रिजल्ट और रैंक से संबंधित जानकारी का इस्तेमाल करना होगा। अखिल भारतीय कोटे की काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रिया बाद में संबंधित काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार होगी।