नीट पीजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है, जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वह अंतिम तिथि से पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, नीट पीजी 2026 का एप्लीकेशन प्रोसेस 21 जुलाई 2026 रात 11:55 बजे तक चलेगा। ऐसे में लास्ट समय पर किसी तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय रहते रजिस्ट्रेशन कर दें।

30 अगस्त को आयोजित होगी नीट पीजी परीक्षा

NBEMS की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, नीट पीजी 2026 एग्जाम 30 अगस्त को देशभर में सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। नीट पीजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 01 जुलाई से शुरू हुए थे। देशभर के मेडिकल संस्थानों में MD, MS, PG डिप्लोमा, पोस्ट MBBS DNB, डायरेक्ट 6-ईयर DrNB और NBEMS डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के नीट पीजी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होगा। उम्मीदवारों एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जरूरी डॉक्यूमेंट और फीस स्ट्रक्चर को जरूर समझ लें ताकि पंजीकरण के समय कहीं कोई दिक्कत न आए।