NEET PG Exam: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NEET PG 2026 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई बड़े सुधारों का ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ‘राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड’ (NBEMS) की तैयारियों की समीक्षा की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद ही नए नियमों और उपायों की घोषणा की गई। यह परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। इस बार NEET PG 2026 परीक्षा देश भर के लगभग 340 शहरों के 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय ‘एग्जाम सिटी स्लिप’

उम्मीदवारों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि परीक्षा शहर के चयन के नियमों में ढील दी गई है। अब अभ्यर्थी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पसंद के तीन परीक्षा शहरों और उनके संबंधित राज्यों का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही यात्रा और रुकने की व्यवस्था समय रहते करने के लिए परीक्षा से लगभग तीन हफ्ते पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर ‘एग्जाम सिटी स्लिप’ जारी कर दी जाएगी।

प्रश्नों की संख्या और समय घटा

मंत्रालय ने परीक्षा पैटर्न में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा होगा। अब परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 180 कर दी गई है, जबकि परीक्षा का कुल समय 3 घंटे 30 मिनट यानी 210 मिनट ही रखा गया है। प्रश्नों की संख्या कम होने के कारण अब उम्मीदवारों को हर प्रश्न को पढ़ने और हल करने के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिल सकेगा।

बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन की आवश्यकता

परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी रोकने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया से लेकर परीक्षा वाले दिन तक आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। यदि किसी केंद्र पर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उसकी जगह आइरिस-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग किया जाएगा।

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल NEET PG 2026 के लिए कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 12.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस बार मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए प्रतियोगिता काफी दिलचस्प होने वाली है।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विश्वविद्यालय ने कैंपस समुदाय से अपील की है कि वे व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदार व्यवहार करें और जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों में शामिल होने या वहां जाने से बचें। पढ़िए पूरी खबर…