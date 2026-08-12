NEET PG 2026 City Intimation Slip: नीट पीजी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार अपनी आवंटित परीक्षा सिटी की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं।

एनबीईएमएस की ओर से नीट पीजी 2026 परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2026 को किया जाना है। आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम में भी 30 अगस्त को NEET PG 2026 की संभावित परीक्षा तिथि निर्धारित की गई थी।

सिटी इंटिमेशन स्लिप में उम्मीदवार को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उसका परीक्षा केंद्र स्थित होगा। हालांकि, इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता होना जरूरी नहीं है। विस्तृत परीक्षा केंद्र का पता एडमिट कार्ड में दिया जाएगा।

NEET PG City Intimation Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स से अपनी City Intimation Slip डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर NEET PG सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. इसके बाद Login लिंक खोलें।

स्टेप 4. अपना User ID और Password दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर City Intimation Slip का लिंक दिखाई देगा।

स्टेप 6. लिंक पर क्लिक करके अपनी परीक्षा सिटी चेक करें।

स्टेप 7. City Intimation Slip डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार City Slip डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी।

City Intimation Slip में क्या जानकारी मिलेगी?

नीट पीजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप में मुख्य रूप से उम्मीदवार की आवंटित परीक्षा सिटी की जानकारी दी जाएगी। इससे उम्मीदवार परीक्षा के लिए यात्रा और रहने की योजना पहले से बना सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि सिटी इंटिमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड न समझें। यह केवल परीक्षा शहर की जानकारी देने वाला दस्तावेज है। परीक्षा केंद्र का विस्तृत पता और परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी एडमिट कार्ड में मिलेगी।

NEET PG 2026 Admit Card कब आएगा?

NBEMS के अनुसार नीट पीजी 2026 एडमिट कार्ड 27 अगस्त 2026 को जारी किया जाना है, जबकि परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित होगी। यानी उम्मीदवारों को परीक्षा से कुछ दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसलिए अभी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के साथ-साथ उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख भी नोट कर लेनी चाहिए।

NEET PG 2026 Exam Date: 30 अगस्त को परीक्षा

NEET PG 2026 का आयोजन 30 अगस्त 2026, रविवार को किया जाएगा। NBEMS ने जनवरी 2026 में जारी नोटिस में इस परीक्षा की संभावित तारीख 30 अगस्त 2026 बताई थी। बाद में जारी परीक्षा कार्यक्रम में भी यही तारीख दी गई है।

City Slip मिलने के बाद क्या करें?

नीट पीजी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इन कामों को पूरा कर लेना चाहिए:

अपनी आवंटित परीक्षा सिटी ध्यान से चेक करें।

यदि परीक्षा शहर दूसरे जिले या राज्य में है तो यात्रा की योजना बनाएं।

परीक्षा केंद्र का विस्तृत पता एडमिट कार्ड जारी होने के बाद चेक करें।

Admit Card जारी होने की तारीख नोट कर लें।

परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

NBEMS की वेबसाइट पर जारी होने वाले आगामी नोटिस नियमित रूप से चेक करते रहें।

क्या सिटी इंटिमेशन स्लिप ही एडमिट कार्ड है?

नहीं। नीट पीजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग दस्तावेज हैं। सिटी स्लिप उम्मीदवार को केवल परीक्षा शहर के बारे में जानकारी देती है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता और परीक्षा में प्रवेश के लिए जरूरी विवरण एडमिट कार्ड में दिया जाएगा।

NEET PG 2026: उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवार सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज अपनी जानकारी ध्यान से जांच लें। किसी तरह की समस्या होने पर NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार संपर्क करें।

NBEMS ने पहले ही स्पष्ट किया था कि नीट पीजी 2026 में टेस्ट सिटी का आवंटन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान तीन पसंदीदा टेस्ट स्टेट चुनने थे, जिसमें पहली पसंद वाला राज्य आवेदन में दिए गए पत्राचार स्टेट अनुरूप होना था। इसलिए उम्मीदवारों को आवंटित शहर को लेकर आधिकारिक सिटी इंटिमेशन स्लिप को ही अंतिम जानकारी मानना चाहिए।