नीट पीजी एग्जाम 2026 के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और उन्हें अगर लगता है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। नीट पीजी 2026 का फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। नीट पीजी की करेक्शन विंडो 25 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ओपन रहेगी।

फॉर्म में क्या बदलाव नहीं कर सकते

बता दें कि नीट पीजी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन सभी उम्मीदवारों को यह सलाह जरूर दी जाती है कि वह एक बार अपने फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरिफाई जरूर करें, अगर फॉर्म में कुछ गलती नजर आती है तो उसे ठीक करें। एप्लीकेशन फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, राष्ट्रीयता, पता और राज्य वरीयता में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसके अलावा दी गई जानकारी में बदलाव हो सकता है।

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कब आयोजित होगी परीक्षा?

नीट पीजी एग्जाम 30 अगस्त, 2026 को देश भर में निर्धारित सेंटर्स पर आयोजित किया जाएगा। यह एग्जाम सीबीटी मोड के जरिए होगा। बोर्ड 31 जुलाई से 10 अगस्त, 2026 तक उन कैंडिडेट्स के लिए एक सेलेक्टिव एडिट विंडो भी खोलेगा, जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अंगूठे के निशान के लिए अपलोड किए गए इमेज डॉक्यूमेंट में सुधार करना चाहते हैं। NEET 2026 PG एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बोर्ड ने 1 जुलाई को डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ जारी किया था। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, वे इसे ऊपर बताई गई NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं।

NEET PG 2026: एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे एडिट करें?

नीट पीजी कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. नीट पीजी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट करें।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज 2026 सेक्शन में Application Link पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब Log in पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करें।

स्टेप 5. लॉग इन होने के बाद NEET PG फॉर्म खुल जाएगा उसमें एडिट करें।

स्टेप 6. फाइनल सबमिशन से पहले सभी फील्ड चेक करें।