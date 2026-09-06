नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) 30 सितंबर तक रिजल्ट के साथ NEET PG 2026 फाइनल आंसर की जारी कर सकता है। आधिकारिक एग्जाम शेड्यूल में रिजल्ट घोषित करने की डेडलाइन के तौर पर यह तारीख बताई गई है। हालांकि NBEMS ने रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी करने की कोई पक्की तारीख या समय नहीं बताया है।

NEET PG 2026 एग्जाम 30 अगस्त को 338 शहरों के 1,111 एग्जाम सेंटर पर 2,65,980 कैंडिडेट्स के लिए आयोजित किया गया था। इनमें से 2,63,535 कैंडिडेट्स ने एग्जाम पूरा किया। जयपुर में 2,445 कैंडिडेट्स के लिए री-एग्जाम 5 सितंबर, 2026 को दोपहर 3 बजे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। जयपुर के सीतापुरा इलाके में दो सेंटर पर इंटरनल पावर फेलियर के कारण एग्जाम रोक दिए जाने के बाद री-एग्जाम की जरूरत पड़ी।

NEET PG 2026 से जुड़ी ज़रूरी तारीखें

NEET PG 2026 परीक्षा: 30 अगस्त, 2026

टेस्ट शहर की जानकारी: 11 अगस्त, 2026

एडमिट कार्ड रिलीज़: 27 अगस्त, 2026

जयपुर री-एग्जामिनेशन: 5 सितंबर, 2026

रिजल्ट की घोषणा: 30 सितंबर, 2026 तक

फाइनल आंसर की: 30 सितंबर, 2026 तक रिजल्ट के साथ आने की उम्मीद है

इंटर्नशिप पूरी होने की कट-ऑफ: 30 सितंबर, 2026

NEET PG 2026 फाइनल आंसर की कैसे डाउनलोड करें?

एक बार रिलीज़ होने के बाद कैंडिडेट इन स्टेप्स को फॉलो करके NEET PG 2026 फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:

NATBOARD.EDU.IN पर ऑफिशियल NBEMS वेबसाइट पर जाएं।

NEET PG 2026 सेक्शन में जाएं।

NEET PG 2026 फाइनल आंसर की के लिंक पर क्लिक करें।

आंसर की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।

PDF डाउनलोड करें और इवैल्यूएशन के लिए माने गए जवाबों को चेक करें।

आगे के रेफरेंस के लिए फाइनल आंसर की की एक कॉपी सेव कर लें।

कैंडिडेट्स को क्या पता होना चाहिए?

फाइनल आंसर की में वे जवाब होंगे जिन पर NBEMS कैंडिडेट्स के जवाबों को इवैल्यूएट करने के लिए विचार करेगा। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि फाइनल आंसर की प्रोविजनल आंसर की से अलग होती है, क्योंकि यह परीक्षा के फाइनल इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किए गए जवाबों को दिखाती है। NEET PG रिजल्ट में कैंडिडेट्स का क्वालिफाइंग स्टेटस और लागू कट-ऑफ भी शामिल होगा।NEET-PG 2026 के लिए एलिजिबिलिटी के लिए इंटर्नशिप पूरी करने की कट-ऑफ डेट 30 सितंबर, 2026 है।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो 2026-27 एकेडमिक ईयर से शुरू होने वाले अपने सोशल साइंसेज कोर (SOSC) कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स (AI Tools) और पर्सनल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी। इससे क्लास में पढ़ाने का तरीका एनालॉग हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के सोशल साइंसेज कॉलेजिएट डिवीजन (SSCD) की नई गाइडलाइंस के तहत छात्रों को आम तौर पर खुद क्लास में आना होगा, कागज पर लिखे टेक्स्ट पर काम करना होगा और लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या पहनने वाले AI डिवाइस के बिना डिस्कशन में हिस्सा लेना होगा। पढ़िए पूरी खबर…