NEET PG 2023 Result: जानिए कब आएगा NEET PG का रिजल्ट, पढ़ें नीट यूजी से भी जुड़ी सभी अपडेट

NEET PG 2023 Result: नीट पीजी का परीक्षा परिणाम 5 मार्च को 277 शहरों में 902 केंद्रों पर आयोजित हुई थी।

NEET PG 2023 Result: जल्द घोषित होगा नीट पीजी का परीक्षा परिणाम। (प्रतीकात्मक फोटो)

NEET PG 2023 Result: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पीजी परीक्षा 2023 इस साल 5 मार्च को आयोजित की गई थी। उम्मीद है कि NEET PG 2023 का परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर घोषित किया जाएगा। 5 मार्च को 277 शहरों में 902 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा के लिए 2.9 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए। जो छात्र NEET PG 2023 परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, वे MD/MS/PG डिप्लोमा और पोस्ट MBBS DNB पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश लेने के पात्र होंगे। नीट पीजी 2023 का रिजल्ट (NEET PG 2023 Result) नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज, एनबीई द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा परिणाम 31 मार्च, 2023 को जारी होने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी छूट न जाए, मंत्रालय ने उन सभी एमबीबीएस के लिए कट-ऑफ तिथि बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने अभी तक अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है। मंत्रालय ने एनईईटी-पीजी उम्मीदवारों के लिए एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने के लिए कट-ऑफ तारीख 30 जून से बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी। नीट यूजी 2023 आवेदन (NEET UG 2023 Application) राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हाल ही में उन उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है जो राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा (NEET) UG 2023 के लिए उपस्थित होना चाहते हैं। NEET UG 2023 परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है और इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। NEET UG 2023: परीक्षा की तारीख (NEET UG 2023: Exam date) एनटीए द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नीट यूजी 2023 परीक्षा 7 मई, 2023 को आयोजित की जाएगी। हालांकि, एजेंसी द्वारा सिटी इंटिमेशन लिस्ट और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। NEET UG 2023 परीक्षा 7 मई को दोपहर 2 बजे शुरू होगी और उसी दिन शाम 5:20 बजे समाप्त होगी। परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे 20 मिनट है। नीट यूजी 2023: रजिस्ट्रेशन तारीख(NEET UG 2023: Registration Dates) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में सूचित किया है कि वह 6 मार्च, 2023 से 6 अप्रैल, 2023 तक उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करेगी।

