छात्र दावा कर रहे हैं कि अगर मार्च में परीक्षा होगी और अगस्त में काउंसलिंग होती है तो जो समय मिलेगा, उसमें वे ना तो नौकरी कर पाएंगे और ना ही पढ़ाई कर पाएंगे।

दीक्षा टेरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट- पोस्ट ग्रेजुएट (NEET PG) के लिए तैयारी कर रहे छात्र परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (24 फरवरी) को इस मामले की सुनवाई करेगा। प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग से लेकर पात्रता बढ़ाने तक नीट पीजी परीक्षा को लेकर काफी कुछ हुआ है। सुनवाई से पहले एक बार इस पर एक नजर डाल लें। NEET PG 2023 को स्थगित करने की क्यों हो रही मांग? FAIMA (फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन) के प्रतिनिधिमंडल के साथ NEET PG के उम्मीदवार परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवार चाहते हैं कि नीट पीजी परीक्षा और काउंसलिंग की तारीख के बीच के अंतर को कम करने के लिए परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। वे दावा कर रहे हैं कि अगर मार्च में परीक्षा होगी और अगस्त में काउंसलिंग होती है तो जो समय मिलेगा, उसमें वे ना तो नौकरी कर पाएंगे और ना ही पढ़ाई कर पाएंगे। अगर परीक्षा थोड़ी देरी से होगी, तो उम्मीदवार इसके लिए ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और इससे परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। FAIMA के पूर्व प्रमुख डॉ राकेश बागड़ी गुर्जर ने कहा, “नीट पीजी के उम्मीदवार इस दौरान नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि चिकित्सा उद्योग में नौकरियों की कमी है और लोग आमतौर पर इतने कम समय के लिए नौकरी नहीं देते हैं। इस वजह से परीक्षा और काउंसलिंग के बीच के कुछ महीने छात्रों के लिए पूरी तरह बेकार साबित होंगे। अगर अधिकारी नीट पीजी में देरी करते हैं, तो कम से कम छात्र समय बर्बाद करने के बजाय ठीक से अध्ययन कर पाएंगे और फिर बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे।” Also Read NEET MDS Admit Card 2023 हुए जारी , ऐसे करें डाउनलोड, 1 मार्च को होगी परीक्षा

एमबीबीएस इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा इससे पहले, उम्मीदवारों के लिए एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने की कट-ऑफ डेट 31 मार्च, 2023 थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, छात्र संघ निकायों, उम्मीदवारों और कई राज्य प्राधिकरणों ने मंत्रालय से पात्रता तिथि को 30, जून तक बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके बाद कट-ऑफ की तारीख को 30 जून और अंत में 11 अगस्त कर दिया गया था । तब उम्मीदवारों को NEET PG 2023 के लिए आवेदन करने के लिए 9 फरवरी से 12 फरवरी तक का समय दिया गया था । क्या बोले थे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने पहले लोकसभा को बताया था कि नीट पीजी 2023 परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 मार्च को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए छात्र पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। फर्जी नोटिस वहीं, फरवरी की शुरुआत में एक फर्जी नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें दावा किया गया कि नीट पीजी 2023 परीक्षा 21 मई को आयोजित की जाएगी। बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फर्जी नोटिस को लेकर चेतावनी जारी की थी।

