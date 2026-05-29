नीट पेपर लीक मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (29 मई 2026) फिर से सुनवाई करेगा। FAIMA और UDF ने अपनी याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को खत्म करने या रीस्ट्रक्चर करने की मांग की है।

25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लेकर क्या कहा था ?

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सोमवार (25 मई 2026) को इसी याचिका पर सुनवाई की थी और तब देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र, NTA और CBI से जवाब मांगा था। साथ ही सुनवाई को 29 मई के लिए स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये भी कहा था कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि एनटीए ने पेपर लीक से सबक नहीं सीखा।