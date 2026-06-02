NEET MDS Result 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज यानी 2 जून 2026 को NEET MDS 2026 परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। अब इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in और nbe.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसे डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कब हुई थी परीक्षा

NEET MDS 2026 परीक्षा का आयोजन 2 मई 2026 को किया गया था। आज रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी गई है और स्कोरकार्ड बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। NBEMS के अनुसार, NEET MDS 2026 का परिणाम केवल शैक्षणिक सत्र 2026 में प्रवेश के लिए ही मान्य रहेगा।

NEET MDS Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर NEET MDS Exam सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. इसके बाद Results टैब चुनें।

स्टेप 4. NEET MDS Result 2026 की PDF लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

NEET MDS 2026 मेरिट लिस्ट से जुड़ी अहम बातें

ओवरऑल मेरिट लिस्ट में परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों का विवरण होगा।

केवल निर्धारित कट-ऑफ प्रतिशत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ही योग्य माना जाएगा।

इस वर्ष अलग से All India 50% Quota Rank जारी नहीं की जाएगी।

OBC, SC, ST और EWS उम्मीदवारों की श्रेणीवार मेरिट पोजीशन केवल 50% ऑल इंडिया कोटा MDS काउंसलिंग के लिए मान्य होगी।

निर्धारित कट-ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कोई मेरिट पोजीशन या रैंक नहीं दी जाएगी।

NEET MDS 2026 कट-ऑफ और पात्रता मानदंड

एमडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

श्रेणी न्यूनतम कट-ऑफ प्रतिशत सामान्य (General/EWS) 50 प्रतिशत SC/ST/OBC (PwD सहित) 40 प्रतिशत UR-PwD 45 प्रतिशत

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत PwD उम्मीदवारों को MDS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग में न्यूनतम 45 प्रतिशत और SC/ST/OBC वर्ग में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

PwD उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था

एनबीईएमएस ने मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में 5 प्रतिशत PwD आरक्षण का लाभ देने के लिए देशभर में 33 प्रमाणन केंद्रों की पहचान की है। इन केंद्रों से जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।

री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन नहीं होगा

NBEMS ने स्पष्ट किया है कि NEET MDS 2026 परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का री-इवैल्यूएशन, री-चेकिंग या री-टोटलिंग नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति या अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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