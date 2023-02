NEET MDS 2023 के एडमिट कार्ड हुए जारी , ऐसे करें डाउनलोड, 1 मार्च को होगी परीक्षा

NEET MDS 2023 (Express image by Jasbir Malhi/ Representative image)

NEET MDS 2023: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (NEET MDS) 2023 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक एनबीई वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। NEET MDS की परीक्षा आयोजन 1 मार्च 2023 को किया जाएगा। 1 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी NEET MDS परीक्षा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज ने सलाह दी है कि उम्मीदवारों को जारी एडमिट कार्ड में दी गई डिटेल की जांच करनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गलती पाए जाने पर तुरंत NBE से संपर्क करना चाहिए। परीक्षा के आयोजन से पहले अपात्र पाए गए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। एनबीई द्वारा जारी ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, नीट एमडीएस 2023 की परीक्षा 1 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा का रिजल्ट 31 मार्च 2023 को जारी किया जाएगा। NEET MDS Admit Card 2023: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड सबसे पहले NBE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद होम पेज पर दिए गए NEET MDS 2023 के टैब पर क्लिक करें।

यहां आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यहां आप दिए गए एप्लिकेशन लिंक और फिर एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद आप यहां अपना नीट एमडीएस रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अन्य डिटेल दर्ज करें।

आपका नीट एमडीएस 2023 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

इसे आगे के लिए डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो किसी भी परेशानी से बचने के लिए एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी अपने संबंधित परीक्षा केंद्र पर ले जाएं। Also Read CTET Result 2023: जल्द ही जारी होगा सीटीईटी परीक्षा का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे करें चेक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी नीट एमडीएस पीजी डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा है। NEET MDS स्कोर को भारत के अधिकांश डेंटल कॉलेजों द्वारा स्वीकार किया जाता है। नीट एमडीएस 2023 के लिए कुल अंक 960 हैं और उम्मीदवारों को 240 प्रश्नों का प्रयास करना होगा। हर सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा। जिन प्रश्नों का प्रयास नहीं किया गया है, उनके लिए शून्य अंक दिए जाएंगे।

