नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में बड़े बदलाव समय के साथ लगातार तेज होती जा रही है, जिसके तहत हाल ही में नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के साथ चर्चा के दौरान कई राज्यों ने सुझाव दिया है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी वेटेज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा साल में एक से अधिक बार नीट परीक्षा कराने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का विकल्प अपनाने जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि, इन सुझावों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

बोर्ड परीक्षा के नंबर क्यों शामिल करना चाहते हैं राज्य?

राज्यों का मानना है कि मेडिकल में दाखिले के लिए केवल एक प्रवेश परीक्षा पर निर्भर रहने से छात्रों पर दबाव बढ़ता है। कई विद्यार्थी स्कूल की पढ़ाई के बजाय कोचिंग संस्थानों की तैयारी पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इससे बोर्ड परीक्षाओं की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और डमी स्कूलों का चलन भी बढ़ सकता है।

अगर 12वीं के अंकों को नीट की मेरिट में वेटेज दिया जाता है, तो विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि, बोर्ड के अंकों को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी और इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा, इस पर अभी कोई अंतिम फॉर्मूला सामने नहीं आया है।

NEET परीक्षा में साल में एक से ज्यादा मौके देने का सुझाव

टास्क फोर्स के साथ हुई चर्चाओं में कुछ राज्यों ने नीट साल में एक से अधिक बार आयोजित करने का सुझाव भी दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों के परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना है। फिलहाल एक परीक्षा में प्रदर्शन का मेडिकल एडमिशन पर बड़ा असर पड़ता है, ऐसे में एक से ज्यादा अवसर मिलने से विद्यार्थियों को अपना स्कोर सुधारने का मौका मिल सकता है। हालांकि, परीक्षा कितनी बार होगी, दोनों प्रयासों में से बेहतर स्कोर माना जाएगा या कोई दूसरी व्यवस्था लागू होगी, इस बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

NEET 2027 में CBT या पेन-पेपर मोड? जानें क्या है चर्चा

नीट को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में बदलने का मुद्दा भी चर्चा में है। कई दक्षिण भारतीय राज्यों ने तमिलनाडु को छोड़कर सीबीटी मोड के समर्थन की बात कही है। साथ ही, कुछ सुझावों में शुरुआत में विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित और पेन-पेपर परीक्षा में से विकल्प देने की संभावना पर भी विचार किया गया है।

इसका मकसद परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना है, लेकिन देशभर में पर्याप्त कंप्यूटर टेस्ट सेंटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। राज्यों ने केंद्र से परीक्षा केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और हर जिले में केंद्र उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया है।

नंदन नीलेकणी टास्क फोर्स को जनवरी 2027 तक मिला समय

नीट समेत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाई है। इस समिति का गठन 2026 में परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और छात्रों के विरोध के बाद किया गया था।

समिति को पहले अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन विभिन्न पक्षों से बातचीत और सुझाव जुटाने के लिए इसका कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया। रिपोर्ट में परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता, तकनीक के इस्तेमाल और परीक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े सुझाव शामिल होने की उम्मीद है।

तमिलनाडु ने की 12वीं के अंकों से दाखिले की मांग की

तमिलनाडु सरकार ने नीट को लेकर अपना विरोध दोहराते हुए मेडिकल और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 12वीं के अंकों को आधार बनाने की मांग की है। राज्य का तर्क है कि एक साझा प्रवेश परीक्षा से राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों और अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले छात्रों के सामने असमानता की स्थिति बन सकती है।

यह मांग उन सुझावों से आगे जाती है जिनमें सिर्फ बोर्ड परीक्षा के अंकों को नीट में वेटेज देने की बात है। फिलहाल नीट को समाप्त करने या उसकी जगह बोर्ड परीक्षा आधारित प्रवेश व्यवस्था लागू करने का कोई अंतिम राष्ट्रीय फैसला नहीं हुआ है।

NEET Exam Reform: छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?

नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को फिलहाल मौजूदा आधिकारिक परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के अनुसार ही तैयारी जारी रखनी चाहिए। बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने, एक साल में कई बार परीक्षा कराने या CBT मोड से जुड़े सुझाव अभी विचाराधीन हैं। जब तक संबंधित मंत्रालय या परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी औपचारिक दिशानिर्देश जारी नहीं करती, तब तक इन्हें लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए।