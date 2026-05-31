राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 2024 के विवाद के बाद नीट परीक्षा को पूरी तरह लीक-प्रूफ बनाने के लिए एक बेहद सख्त सुरक्षा ढांचा तैयार किया था लेकिन नीट यूजी 2026 पेपर लीक ने इस पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

नई दिल्ली स्थित एनटीए के हाई-सिक्योरिटी पेपर-सेटिंग ऑपरेशन सेंटर को पूरी तरह सीलबंद और एयर-गैप्ड बनाया गया था। यहां मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट और किसी भी बाहरी डिवाइस की अनुमति नहीं थी। हर दस्तावेज की निगरानी होती थी और सभी रफ नोट्स रोजाना नष्ट किए जाते थे। मगर इसके बाद भी पेपर लीक हो गया।

सीबीआई जांच

इस मामले में अब तक सीबीआई 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें पेपर ट्रांसलेटर्स, विषय विशेषज्ञ और बिचौलिये शामिल हैं। यह परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था।

कहां हुई चूक?

जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस विफलता के पीछे दो मुख्य कारण हैं:

पहला कारण- CONOPs सुरक्षा प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन नहीं हुआ

दूसरा कारण- 2024 के पेपर लीक के बाद एनटीए ने “Confidential Operations” यानी CONOPs लागू किए थे।

इनका उद्देश्य था, पेपर सेटिंग प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाना, अनधिकृत पहुंच रोकना, पेपर की डिजिटल ट्रैकिंग करना और हर गतिविधि का लॉग रखना लेकिन 2026 में इन नियमों को उतनी सख्ती से लागू नहीं किया गया जितना 2025 में किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा, “अगर CONOPs सही तरीके से लागू होते, तो किसी के लिए भी प्रश्नपत्र तक पहुंचना या उसे बाहर ले जाना लगभग असंभव होता।”

नेतृत्व में बदलाव से बना संवेदनशील शून्य

2025 में CONOPs लागू कराने वाले तत्कालीन NTA प्रमुख पी.एस. खरौला का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया। इसके बाद, अक्टूबर से जनवरी तक स्थायी नेतृत्व नहीं था

अतिरिक्त जिम्मेदारी दूसरे अधिकारी के पास थी और स्थायी नियुक्ति परीक्षा से केवल एक महीने पहले हुई। यही वह समय था जब 2026 NEET पेपर सेटिंग की प्रक्रिया चल रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने संवेदनशील चरण में नेतृत्व का अभाव सुरक्षा ढांचे को कमजोर कर गया।

CONOPs रूम के अंदर क्या होता है?

यह कमरा देश के सबसे सुरक्षित परीक्षा संचालन स्थलों में गिना जाता है। यहां लागू नियम के अनुसार, ये नो-डिवाइस जोन है, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, पेन ड्राइव पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा एयर-गैप्ड कंप्यूटर, इंटरनेट से पूरी तरह कटे हुए सिस्टम, डेली डॉक्यूमेंट लॉगिंग के साथ हर फाइल एक्सेस रिकॉर्ड होती है। रोजाना नोट्स नष्ट करने के साथ, सभी रफ शीट्स अनिवार्य रूप से श्रेड की जाती हैं

सीलिंग सिस्टम के तहत, दिन खत्म होने पर कमरा सील कर दिया जाता है। इसके बावजूद लीक होना सुरक्षा ढांचे की गंभीर विफलता माना जा रहा है।

किन लोगों पर लगे हैं आरोप?

जांच एजेंसियों के मुताबिक तीन ट्रांसलेटर्स मुख्य आरोपी हैं, जो मराठी अनुवाद प्रक्रिया से जुड़े थे:

पीवी कुलकर्णी रिटायर्ड केमिस्ट्री शिक्षक हैं, जिनपर केमिस्ट्री सेक्शन लीक करने का आरोप है।

मनीषा हवलदार पर फिजिक्स सेक्शन लीक करने का आरोप है।

मनीषा मंडारे पर बॉटनी और जूलॉजी प्रश्न साझा करने का आरोप है।

चौंकाने वाली बात यह है कि कुलकर्णी 2025 परीक्षा के अनुवाद कार्य में भी शामिल थे।

2024 और 2026 लीक में क्या अंतर है?

2024 लीक में पेपर एनटीए सिस्टम से बाहर निकलने के बाद लीक हुआ था, जिसमें प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक स्टोरेज और परीक्षा केंद्र की भूमिका सामने आई थी।

2026 लीक में बार शुरुआती पेपर-सेटिंग चरण में ही सेंध लगी। यानी सुरक्षा के सबसे मजबूत माने जाने वाले हिस्से में ही चूक हुई।

लीक का खुलासा कैसे हुआ?

7 मई को NTA को एक ईमेल मिला जिसमें केमिस्ट्री पेपर लीक होने की सूचना दी गई।

8 मई: व्हिसलब्लोअर से पीडीएफ हासिल की गई और प्रश्नों का मिलान हुआ।

9 मई: सरकार को सूचना दी गई।

11 मई: राजस्थान के सीकर पुलिस ने पुष्टि की।

12 मई: परीक्षा रद्द, CBI जांच शुरू।

सरकार ने परीक्षा रद्द क्यों की?

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यदि परीक्षा जारी रहती तो “पेपर लीक इकोनॉमी” को बढ़ावा मिलता।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अगर किसी ने लाखों रुपये देकर पेपर खरीदा है, तो सिस्टम को यह संदेश देना जरूरी था कि ऐसे अपराध का कोई फायदा नहीं होगा।”

अब आगे क्या?

NEET-UG 2026 री-टेस्ट 21 जून को प्रस्तावित है। इसके लिए, नए विषय विशेषज्ञ बुलाए गए हैं, जो पेपर फिर से तैयार करने की प्रक्रिया में जुटे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही है। साथ ही प्रश्नपत्रों के परिवहन और भंडारण में रक्षा बलों की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल

अगर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पेपर लीक हो सकता है, तो क्या भारत की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली वास्तव में सुरक्षित है? NEET 2026 ने साफ कर दिया है कि तकनीकी प्रोटोकॉल से ज्यादा जरूरी है मजबूत संस्थागत नेतृत्व, जवाबदेही और सतत निगरानी। 22 लाख छात्रों की उम्मीदें अब 21 जून की परीक्षा पर टिकी हैं।