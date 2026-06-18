21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET 2026) के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष और मानवीय पहल की घोषणा की है। इस बार केवल परीक्षार्थियों ही नहीं, बल्कि उनके साथ आने वाले अभिभावकों और परिजनों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी के सभी 97 नीट परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन स्थापित किए जाएंगे, जहां अभिभावकों को गर्मी से राहत देने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

97 परीक्षा केंद्रों पर होगी विशेष व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में नीट 2026 के लिए कुल 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 69 सरकारी विद्यालय और 28 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास अभिभावकों के लिए विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जाएं।

कूलिंग जोन में मिलेंगी ये सुविधाएं

दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे कूलिंग जोन में अभिभावकों और परिजनों के लिए बैठने और विश्राम की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ORS, चाय, प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) और गर्मी से बचाव के लिए छायादार स्थान जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि परीक्षा के दौरान कई घंटों तक बाहर प्रतीक्षा करने वाले अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

पहली बार अभिभावकों के लिए विशेष इंतजाम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर साल लाखों परिवार अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं। परीक्षार्थी जहां परीक्षा हॉल के भीतर होते हैं, वहीं उनके माता-पिता और परिजन बाहर कई घंटे इंतजार करते हैं। अब तक उनकी सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने इस पहलू को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि अक्सर अभिभावकों को पेड़ों की छांव, पार्कों या आसपास के बाजारों में समय बिताना पड़ता था। भीषण गर्मी में कई लोगों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता था। नई व्यवस्था से उन्हें काफी राहत मिलेगी।

परीक्षा का अनुभव बेहतर बनाने पर फोकस

मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का लक्ष्य केवल परीक्षा का सफल आयोजन कराना नहीं है, बल्कि परीक्षा से जुड़े हर व्यक्ति के अनुभव को बेहतर बनाना है। उनका मानना है कि जब अभिभावक आरामदायक और निश्चिंत माहौल में रहेंगे तो इसका सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकेंगे।

गर्मी से राहत के लिए पहले से चल रही हैं योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पहले से कई कदम उठा रही है। इसके तहत 85 शेड स्थापित किए गए हैं, 15 कूलिंग जोन संचालित किए जा रहे हैं और 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट (मोबाइल राहत वैन) विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं।

अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नीट अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगी और भविष्य में देशभर में परीक्षाओं के दौरान अभिभावकों की सुविधाओं को भी समान महत्व दिया जाएगा।