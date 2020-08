JEE Main, NEET 2020: सितंबर में ही होंगी जेईई मेन और नीट की परीक्षा, NTA ने कोर्ट आदेश के हवाले से कही ये बातें

NEET 2020, JEE Main Exam Date, Admit Card 2020: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यह साफ कर दिया है कि जेईई (मेन) 2020 और एनईईटी 2020 की परीक्षा अपने तय शेड्यूल के हिसाब से आयोजित की जाएंगी। JEE (Main) परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और NEET (UG) परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। शुक्रवार, 21 अगस्त 2020 को कहा कि वह सितंबर में NEET और JEE (मेन) परीक्षा आयोजित करने जा रही है। NTA ने SC आदेश और इस तथ्य का हवाला देते हुए प्रेस बयान जारी किया कि बहुत से उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं।

एनटीए ने अदालत के आदेश के हवाले से कहा कि, ‘यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी परीक्षाएं स्थगित करने के लिए याचिका में कोई जरूरी वजह नहीं मिली है।’ ‘हमारी राय में, हालांकि यह महामारी की स्थिति है, लेकिन आखिर में छात्रों के जीवन और करियर को लंबे समय तक खराब नहीं किया जा सकता है और पूरे शैक्षणिक वर्ष को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। परीक्षा एहतियात के साथ आयोजित की जा रही है और यह स्थगित नहीं होंगी। इस प्रकार, हम रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।’ महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए बताया गया कि, हर शिफ्ट शुरू होने से पहले बैठने की जगह मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, डेस्क और कुर्सी को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। सभी दरवाज़े के हैंडल, सीढ़ी की रेलिंग, लिफ्ट के बटन, व्हीलचेयर आदि को सेनेटाइज किया जाएगा। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 2 सीटों के बीच गैप रखा जाएगा।

