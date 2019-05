ट्रेन लेट के चलते कर्नाटक NEET परीक्षा मिस करने वाले छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका

NEET 2019: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) के अनुसार, कर्नाटक के सैकड़ों छात्र, जो रविवार को ट्रेन की देरी के कारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) देने से चूक गए थे, उन्‍हें अब एक दूसरा मौका मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, “यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक के छात्र जो रेलवे की देरी के कारण NEET परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उन्हें अब एक और मौका मिलेगा।”

Happy to announce that #Karnataka Students who missed #NEET exam , due to railway delay will get another chance.@MoHFW_INDIA @HRDMinistry @PIB_India @MIB_India @DG_NTA @cbseindia29 @ciet_ncert @DDNewsLive @airnewsalerts @DVSBJP@CMofKarnataka

