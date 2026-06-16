मुअनजोदड़ो की प्रसिद्ध ‘डांसिंग गर्ल’ (नृत्यांगना) की तस्वीर को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 9 की नई कला शिक्षा पाठ्यपुस्तक में प्रतिमा की संशोधित तस्वीर को हटाकर अब उसकी मूल तस्वीर बहाल की जाएगी।

यह निर्णय द इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के एक दिन बाद लिया गया है जिसमें खुलासा किया गया था कि हड़प्पा सभ्यता की इस प्रतिष्ठित कांस्य प्रतिमा के ऊपरी हिस्से को नई पुस्तक में डिजिटल रूप से ढक दिया गया था।

डिजिटल और प्रिंट संस्करणों में होगा बदलाव

जानकारी के अनुसार, NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तक के डिजिटल संस्करण में तुरंत संशोधन किया जाएगा। वहीं, जिन पुस्तकों की छपाई अभी बाकी है, उनमें भी संशोधित तस्वीर के बजाय मूल तस्वीर प्रकाशित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, अगले शैक्षणिक सत्र से पुस्तक की हार्ड कॉपी में भी यही बदलाव दिखाई देगा।

शिक्षा मंत्रालय ने मांगा था स्पष्टीकरण

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले पर रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एनसीईआरटी से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद परिषद को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि यदि यही तस्वीर कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पहले से मौजूद है, तो कक्षा 9 की पुस्तक में इसे बदलने का कोई तर्क नहीं बनता।

पहले भी उठ चुका है विवाद

यह मुद्दा पहले भी चर्चा में आ चुका है। इतिहासकार मिशेल डैनिनो, जिन्होंने एनसीईआरटी की नई कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पुस्तकों की विकास समिति का नेतृत्व किया था, ने मई में दिए एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि एनसीईआरटी ने ‘डांसिंग गर्ल’ की तस्वीर को अध्याय के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित करने पर आपत्ति जताई थी।

उनका कहना था कि प्रतिमा नग्न है और इसे लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि, डैनिनो ने इस बदलाव का विरोध किया था। बाद में तस्वीर को अध्याय के शुरुआती पृष्ठ से हटाकर अंदर के पृष्ठ पर छोटे आकार में प्रकाशित किया गया, लेकिन इसे पुस्तक से हटाया नहीं गया।

कला शिक्षा की पुस्तक में ढकी गई थी प्रतिमा

विवादित तस्वीर एनसीईआरटी की नई कला शिक्षा श्रृंखला की कक्षा 9 की पुस्तक ‘मधुरिमा’ के पहले अध्याय ‘कला का इतिहास’ में प्रकाशित की गई थी। इस तस्वीर में प्रतिमा के कंधों से लेकर धड़ तक के हिस्से को इस तरह छायांकित (शेड) किया गया था कि उसकी मूल शारीरिक संरचना दिखाई नहीं देती थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रतिमा वस्त्र पहने हुए हो।

‘कल्पनाशक्ति’ बढ़ाने का दिया गया था तर्क

सूत्रों के अनुसार, एनसीईआरटी ने सरकार को दिए अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि प्रतिमा के धड़ को छायांकित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों की ‘कल्पनाशक्ति’ को बढ़ावा देना था। हालांकि, एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने इस विषय पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया।

25 वर्षों से पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा रही है डांसिंग गर्ल

‘डांसिंग गर्ल’ की प्रतिमा पिछले लगभग 25 वर्षों से एनसीईआरटी की विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में प्रकाशित होती रही है। इसमें वह अवधि भी शामिल है जब केंद्र में एनडीए सरकार थी और तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी थे। पुरानी पुस्तकों की समीक्षा से पता चला कि प्रतिमा पहले भी कई बार प्रकाशित हुई, लेकिन उसके धड़ को कभी नहीं ढका गया था।

नई शिक्षा नीति के तहत शुरू हुई कला शिक्षा श्रृंखला

यह तस्वीर एनसीईआरटी की पहली कला शिक्षा श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के तहत कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कला शिक्षा को मुख्यधारा की पढ़ाई में शामिल करना है। फिलहाल कक्षा 1 से 9 तक की पुस्तकें जारी की जा चुकी हैं।

क्या है मुअनजोदड़ो की ‘डांसिंग गर्ल’?

करीब चार इंच ऊंची यह कांस्य प्रतिमा मुअनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसमें एक युवा लड़की को दर्शाया गया है, जिसके बाल जूड़े में बंधे हैं और उसने हाथों में चूड़ियां, कलाई में कंगन तथा गले में हार पहन रखा है। उसकी आत्मविश्वास से भरी मुद्रा और उत्कृष्ट शिल्पकला ने उसे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में शामिल कर दिया है।

पुरातत्वविद इस प्रतिमा को हड़प्पा सभ्यता की उन्नत धातुकर्म तकनीक का महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हैं। यह मूल प्रतिमा वर्तमान में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है।