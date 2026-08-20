NCERT Political Science Textbook: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 11 और 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए टेक्स्टबुक डेवलपमेंट टीम का पुनर्गठन किया है। नई टीम को किताबों में भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक जुड़ाव, समावेशन और अन्य समकालीन शैक्षिक विषयों को शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई है।

नई किताबों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम में किए जा रहे बदलावों की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। एनसीईआरटी की अधिसूचना के अनुसार, कक्षा 11 की नई राजनीतिक विज्ञान की किताब नवंबर तक और कक्षा 12 की किताब जुलाई 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

टीम में शिक्षाविद और NCERT अधिकारी शामिल

नई पाठ्यपुस्तक विकास टीम का नेतृत्व कर्नाटक स्थित निट्टे विश्वविद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट और अकादमिक एवं राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री करेंगे। टीम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों, स्कूल शिक्षकों और एनसीईआरटी से जुड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है।

टीम में जेएनयू, ​​नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। एनसीईआरटी के अधिकारी भी टीम का हिस्सा हैं। वंथंगपुई खोबुंग को सदस्य समन्वयक और सुभाष सिंह को सह-समन्वयक बनाया गया है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक जुड़ाव पर विशेष जोर

NCERT की अधिसूचना में कहा गया है कि नई किताबों की समीक्षा के दौरान कई क्रॉस-कटिंग थीम को शामिल किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें Cultural Rootedness यानी सांस्कृतिक जुड़ाव, इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली, इनक्लूसन यानी समावेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और असेसमेंट जैसे विषय शामिल हैं।

टीम को सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, भारतीय ज्ञान प्रणाली, पर्यावरण शिक्षा, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति और टीचिंग लर्निंग मैटेरियल से जुड़े पाठ्यक्रम समूहों से मार्गदर्शन लेने को भी कहा गया है।

इसके अलावा नई किताबों को दूसरी कक्षाओं और विषयों से जोड़ने तथा अलग-अलग भाषाई दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए अन्य पाठ्यक्रम समूहों से भी सलाह ली जाएगी। इससे पाठ्यपुस्तकों में विषयों के बीच बेहतर तालमेल और बहुविषयक दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश होगी।

RSS और ABVP से जुड़े सदस्यों को लेकर भी चर्चा

नई टीम के गठन के साथ इसके कुछ सदस्यों की पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, टीम के कम से कम चार सदस्यों के आरएसएस से जुड़े संगठनों, एबीवीपी या बीजेपी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध बताए गए हैं।

इनमें शिक्षा मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ सलाहकार यदुनाथ देशपांडे, जेएनयू की प्रोफेसर वंदना मिश्रा और एसोसिएट प्रोफेसर रवि रामचंद्र शुक्ला समेत कुछ अन्य नाम शामिल हैं। रिपोर्ट में संबंधित सदस्यों की संस्थागत और पेशेवर पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, एनसीईआरटी की ओर से जारी अधिसूचना में टीम के लिए निर्धारित आधिकारिक जिम्मेदारियों का फोकस पाठ्यपुस्तकों के विकास, भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक जुड़ाव, समावेशन, तकनीक और मूल्यांकन जैसे शैक्षिक पहलुओं पर है।

छात्रों के लिए क्या बदलेगा?

नई किताबों के आने के बाद कक्षा 11 और 12 के छात्रों को राजनीतिक विज्ञान के विषयों को भारतीय संदर्भ और ज्ञान परंपराओं से जोड़कर पढ़ने का अवसर मिल सकता है। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक संदर्भ, समावेशन और आधुनिक तकनीक जैसे पहलुओं को जोड़ने से विषय को अधिक बहुआयामी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

हालांकि, नई किताबों में कौन-कौन से अध्याय जोड़े जाएंगे, किन मौजूदा अध्यायों में बदलाव होगा और किन विषयों को हटाया या संशोधित किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नई पाठ्यपुस्तकों के तैयार होने के बाद ही इनके कंटेंट में होने वाले वास्तविक बदलाव स्पष्ट होंगे।

कब आएंगी कक्षा 11 और 12 की नई किताबें?

NCERT के मौजूदा लक्ष्य के अनुसार, कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस नई किताब नवंबर 2026 तक और कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस की नई किताब जुलाई 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। किताबों में भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक जुड़ाव, समावेशन, शैक्षिक तकनीक और मूल्यांकन जैसे पहलुओं पर जोर रहेगा। नई किताबों को अन्य कक्षाओं और विषयों से जोड़ने तथा बहुभाषी दृष्टिकोण को शामिल करने की भी योजना है।